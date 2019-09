Eivissa demana als taxistes informació detallada sobre els il·legals per actuar des de l'Oficina contra l'Intrusisme

Publicado 3/9/2019 16:01:42 CET

EIVISSA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Gestió de Territori, Infraestructures i Lluita contra l'Intrusisme d'Eivissa, Mariano Juan, ha anunciat que des d'aquest dilluns està en marxa l'Oficina contra l'Instrusisme, per la qual cosa ha reclamat a 'Élite Corsarios' d'Eivissa la informació que tingui sobre taxistes il·legals.

Segons Juan, al Consell no li interessa "tant" la facturació dels taxis pirata o de VTC il·legals, sinó dades més concretes com les matrícules de vehicles dedicats a la pirateria. "Aquí és on cal atacar", ha dit Juan, recordant que serà una de les funcions de la nova oficina.

El col·lectiu 'Élite Corsarios' ha denunciat en un informe que els taxis pirata ingressen en cinc mesos uns 157 milions d'euros. A més, calculen que a l'Illa pot haver-hi fins els 600 conductors il·legals.

Juan ha assegurat que no poden valorar les xifres concretes de l'estudi perquè no els hi han mostrat. "Si consideren que aquestes xifres són les correctes, benvingudes siguin", ha declarat.

El Consell ha sol·licitat ja el llistat de 'pirates' per "treballar de manera coordinada amb la Guàrdia Civil de Trànsit i que identifiqui a aquests vehicles".

"És un dels objectius que cal aconseguir aquesta legislatura", ha reiterat el conseller. Així, l'Oficina contra l'Intrusisme vol col·laborar "activament" amb associacions i col·lectius professionals perjudicats per la competència deslleial.

"Aquesta indústria il·legal, a més de defraudar diners, genera altres problemes de seguretat. Implicar a la Guàrdia Civil i als col·lectius perquè remetin al Consell aquesta informació és molt important", ha conclòs.