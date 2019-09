Eivissa demana al Govern una solució "urgent" per desbloquejar la construcció de 500 VPO a Can Escandell

Publicado 9/9/2019 17:12:14 CET

L'Ajuntament d'Eivissa ha demanat al Govern una solució "urgent" per desbloquejar la construcció d'una promoció de 500 habitatges públics a Can Escandell.

El Consistori ha acollit aquest dilluns la primera reunió en la qual s'han abordat temes de coordinació amb el Govern, i han participat en la trobada la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, i la delegada de Cultura, Catalina Solivellas, entre d'altres.

Atès que els terrenys on es construiran les VPO són propietat del Ministeri de Foment i aquest té consignada una partida per a la promoció, l'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, ha recordat que l'Ajuntament té un projecte "fonamental" amb inversió de l'Estat i que ara està pendent de l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana.

Per això, li ha demanat a la consellera que "trobi una solució ràpida per no demorar més la seva construcció".

Un altre objectiu plantejat en la reunió és el de seguir treballant en matèria d'inspecció de pisos turístics. L'alcalde ha demanat "més mitjans per poder lluitar contra aquest fenomen que necessita moltes eines per ser perseguit", per la qual cosa ha demanat a l'Estat que s'impliqui donant als consistoris amb superàvit la possibilitat de contractar a més personal per a inspeccions.

En relació al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat i a esdeveniments culturals a Eivissa, des de l'Ajuntament han destacat la importància de mantenir el suport del Govern, assegurant que és necessari que "la bandera Patrimoni de la Humanitat no sigui exclusivament marca de la ciutat, sinó un referent a nivell de Balears".

MÉS ASSISTÈNCIA PER A VÍCTIMES DE DELICTES SEXUALS

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha destacat que la lluita contra la prostitució i la tracta de persones són altres objectius del Govern i ha anunciat la realització d'accions dirigides a millorar la prevenció contra les agressions sexuals i l'atenció a les víctimes de les violències masclistes.

Així, s'organitzarà un curs de formació per a la prevenció de delictes de violència sexual dirigit a personal municipal que treballa de nit i a partir de 2020, des de l'IBDona s'augmentarà l'assistència les 24 hores, tant de manera presencial com a telefònica, per donar una ràpida resposta davant possibles casos de delictes sexuals.

El servei es prestarà especialment a l'estiu, de juny a setembre. Costa ha avançat també l'engegada d'una acció de tipus teatral "per ajudar a restituir el projecte vital de dones i els seus fills víctimes de la violència masclista".

Finalment, ha reafirmat el compromís del Govern amb la Casa de la Música "com a gran projecte per a la ciutat".