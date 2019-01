Els acusats pel 'cas Mar Blau' arribaran a un acord aquest dimecres que evitarà el seu ingrés a la presó

Actualizado 9/1/2019 10:57:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els acusats pel 'cas Mar Blau', que investigava contractacions públiques irregulars al sector nàutic al 2002, arribaran aquest dimecres a un acord amb el Ministeri Fiscal pel qual no hauran d'ingressar a la presó.

Així ho han informat fonts properes al cas, que han explicat que ja s'ha arribat a un acord inicial i que, en aquests moments, s'estan ultimant uns serrells, abans de donar per iniciada la vista oral d'aquesta causa en la qual estan acusades una dotzena de persones, entre elles l'exdirector de l'APB, Ángel de Matías i l'empresari Gerardo Díaz Ferrán.

El gruix dels acusats ha arribat aquest dimecres poc abans de les 09.00 hores a l'Audiència Provincial de Balears, on han estat citats per la Secció Primera. Amb l'acord, es donarà per tancat el judici d'aquest cas en el qual s'investigava l'alteració de subhastes i concursos públics, falsedat documental, frau a l'administració, prevaricació administrativa, tràfic d'influències, revelació de secrets, suborn i infidelitat a la custòdia de documents.