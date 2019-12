Els acusats per l'atropellament mortal a Madre Alberta indemnitzen a la família amb 40.000 euros

Publicado 13/12/2019 16:46:41 CET

Condemnats a pagar 1.000 euros de multa, després d'arribar a un acord entre les parts

PALMA DE MALLORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Els tres acusats, dos professors i un taxista, per l'atropellament mortal d'una alumna del Col·legi Madre Alberta l'abril de 2017 han estat condemnats a pagar una multa de 1.080 euros per un homicidi imprudent menys greu i una indemnització de 40.000 euros, addicional a la del segur, a la família, que ja ha estat pagada.

Després d'arribar a un acord de conformitat entre les parts, els tres acusats --dos professors i un taxista-- s'han declarat culpables d'un delicte d'homicidi imprudent menys greu. A més, s'ha inhabilitat a un dels professors, per la qual cosa no podrà exercir com a tal durant sis mesos i se li ha retirat el carnet al taxista per un període de quatre mesos.

En concret, el sinistre va tenir lloc el 26 d'abril de 2017, durant el desenvolupament d'una activitat d'orientació en el marc de l'assignatura d'Educació Física que havia estat autoritzada prèviament per les famílies.

L'activitat, que es desenvolupava anualment des de feia tres cursos, estava guiada per dos professors per a un grup de 30 alumnes i dos dels cinc grups de tercer d'ESO ja l'havien completat.

L'alumna va ser atropellada per un taxi i va sofrir ferides greus en el cap. Va estar diversos dies ingressada a la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de Pediatria de l'Hospital Universitari de Son Espases en estat crític fins que finalment va morir.