Els aeroports de Balears preveuen registrar 918.162 passatgers i 5.092 vols en l'operació sortida d'estiu

Publicado 28/6/2019 13:13:22 CET

L'aeroport amb més activitat serà el de Palma, que concentrarà 3.644 vols i 613.559 passatgers

PALMA DE MALLORCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Els aeroports de Balears rebran un total de 918.162 passatgers durant la primera part de l'operació sortida d'estiu, des d'aquest 28 de juny i fins a dilluns que ve 1 de juliol, en la qual es registraran 5.092 vols, segons la previsió d'Aena.

Segons les xifres provisionals d'Aena, l'aeroport amb més activitat serà el de Palma, que concentrarà 3.644 vols i 613.559 passatgers.

L'aeroport d'Eivissa comptarà amb 202.417 passatgers repartits en 1.448 vols, mentre que a Menorca acudiran un total de 102.186 viatgers distribuïts en 661 vols.

A nivell nacional, un total de 4,3 milions de passatgers passaran pels aeroports d'Aena en aquest període de temps en el qual es registraran un total de 26.296 operacions aèries.

Aquest divendres 28 de juny serà el dia de major trànsit en el conjunt de la xarxa amb un total de 6.660 vols programats, per a una oferta de poc més d'un milió de seients disponibles.

Per a aquest dissabte, hi ha previstes 6.508 operacions d'arribada i sortida en el conjunt dels 46 aeroports de la xarxa, mentre que per al diumenge estan prevists un total de 6.628 moviments. Respecte als seients oferts, tant el divendres com el dissabte rondaran el milió de seients.

L'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas és el que registra un major trànsit previst per a aquests dies d'arrencada de l'estiu, amb un total de 4.819 operacions fins a l'1 de juliol, per a un total de 875.847 seients oferts.

El dia amb major nombres de vols programats a l'aeroport de la capital serà el dilluns, amb 1.263 moviments previstos, i un total de 228.524 seients oferts.

Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona-El Prat registrarà 4.220 vols durant els propers quatre dies, amb 793.605 places disponibles. El dia de major trànsit serà aquest mateix divendres 28 de juny, amb 1.101 operacions previstes i 205.077 seients oferts.

AEROPORTS TURÍSTICS

L'aeroport de Màlaga-Costa del Sol un dels més concorreguts en aquestes dates rebrà al llarg del cap de setmana un total de 326.202 passatgers en les 1.955 operacions de sortida i arribada previstes en l'aeròdrom andalús.

Els aeroports de les illes seran també els de major moviment de tota la xarxa espanyola. Així un total de 613.559 passatgers passaran per l'aeroport de Palma de Mallorca en la primera operació sortida estiuenca i es realitzaran 3.644 operacions, mentre que el de Gran Canària té previst realitzar unes 1.247 operacions per a un total de 159.318 seients oferts.

Un altre dels aeroports que en aquesta operació sortida tindrà una gran afluència de públic és l'aeroport d'Alacant amb un total de 1.401 moviments previstos per als quatre dies d'arrencada de les vacances durant els quals s'oferiran un total de 241.823 seients.