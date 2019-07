Els aeroports d'Aena adscrits al programa Airport Carbon Accreditation renoven la seva certificació

Publicado 3/7/2019 16:33:15 CET

Vuit aeroports, que engloben al 70% dels passatgers de la xarxa, estan acreditats a aquest programa

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els vuit aeroports de la xarxa d'Aena que formen part del programa Airport Carbon Accreditation (ACA), en el seu treball continu per minimitzar les emissions de CO2 derivades del transport aeri, han fet un pas més en la lluita contra el canvi climàtic després de renovar la certificació ACA.

Aquest programa permet, de manera voluntària, avaluar i reconèixer els esforços dels aeroports per a la gestió i reducció de les seves emissions de CO2 associades a la seva activitat.

La certificació, atorgada pel Consell Internacional d'Aeroports (ACI), estableix un sistema d'acreditació basat en quatre nivells (Nivell 1 'Inventari', Nivell 2 'Reducció', Nivell 3 'Optimització' i Nivell 3+ 'Neutralització'), que responen compromisos progressius de reducció de les emissions de CO2, tenint com a objectiu final aconseguir la neutralitat en carboni.

Així, els aeroports d'Alacant-Elx, Menorca i Santiago, han renovat la certificació Airport Carbon Accreditation Nivell 1 'Inventari'; mentre que Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, César Manrique-Lanzarote i Palma de Mallorca han renovat la certificació Nivell 2 'Reducció'. Destaca l'Aeroport de Màlaga-Costa del Sol per haver aconseguit ascendir del Nivell 1 al 2.

En concret, en el marc de l'estratègia d'Aena per abordar el repte de la lluita contra el canvi climàtic, els aeroports acreditats en nivell 2 han dut a terme un Pla de Gestió del Carboni consistent en la implementació d'un ampli conjunt de mesures per reduir les seves emissions de CO2 optimitzant tant el consum d'energia en edificis i infraestructures, com minimitzant el consum de combustibles fòssils, informa Aena.

ESTRATÈGIA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Entre aquestes mesures, destaca el Pla Fotovoltaic per a la producció d'energia renovable d'autoconsum, la compra d'energia d'origen renovable i les actuacions d'eficiència energètica, que permetran aconseguir que els dos principals aeroports, Madrid i Barcelona (que constitueixen la meitat de les emissions de la xarxa d'Aena) siguin neutres en carboni l'any 2030.

Tot això, es troba en línia amb la iniciativa NetZero2050 d'ACI EUROPE a la qual Aena s'ha adherit recentment, juntament amb 194 aeroports de 24 països europeus, i per la qual adquireix el compromís d'aconseguir zero emissions de carboni en els seus aeroports per 2050.

Aena reitera el seu compromís de fer front a l'emergència climàtica, que ha d'abordar el sector de l'aviació, no solament duent a terme actuacions en els aeroports, sinó treballant de forma col·laborativa amb les aerolínies i les empreses del sector per implementar solucions innovadores que ens permetin aconseguir una aviació més sostenible i lliure de carboni.