Els afiliats en turisme a la Seguretat Social creixen un 3,4% a l'abril a Balears

Publicado 17/5/2019 12:16:33 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors afiliats a la Seguretat Social en activitats vinculades al sector turístic han augmentat un 3,4 per cent a Balears durant abril, fins a les 123.927 persones, segons les dades definitives difoses aquest divendres per Turespaña, organisme dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Això situa a l'arxipèlag com la segona Comunitat Autònoma on més creix l'afiliació en turisme el mes d'abril, per darrere d'Andalusia.

Dels 123.927 afiliats en turisme a Balears, 110.394 són assalariats (el 89,1%) i 13.533, autònoms (10,9%). La xifra d'assalariats en turisme a les Illes ha crescut un 3,8 per cent i la d'autònoms un 0,5 per cent.

A més, Balears representa el 7,1 per cent dels afiliats en turisme d'Espanya.

DADES GENERALS

En el conjunt d'Espanya, el nombre de treballadors donats d'alta en la Seguretat Social en activitats vinculades al sector turístic va augmentar un 3,1% a l'abril, fins a superar els 2,49 milions de persones.

La xifra, que és la més alta de la sèrie històrica en un mes d'abril, suposen que els afiliats en activitats turístiques van suposar el 13% del total d'afiliats en l'economia nacional. Així, en el conjunt de l'economia nacional, el total d'afiliats va créixer un 2,8% a l'abril, la qual cosa va suposar la creació de 522.941 ocupacions, dels quals 74.323 van correspondre a activitats vinculades amb el turisme.

Aquest creixement s'explica principalment pel repunt dels assalariats, que van augmentar en un 3,5%, fins a superar els dos milions d'afiliats i representen el 80,5% del total, enfront del 1,2% d'autònoms, que sumen 487.809 persones (19,5% del total).

En un comunicat, la secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, ha valorat positivament que l'ocupació en turisme continuï creixent i registrant rècords. "Aquestes xifres avalen el treball del Govern darrere d'una ocupació de qualitat, una línia per la qual continuarem apostant", ha afirmat la responsable de Turisme en funcions.

Per branques d'activitat, a l'abril els afiliats en hostaleria van créixer un 2,2% en el quart mes de l'any en taxa interanual, fins als superar els 1,68 milions de treballadors, gràcies a l'increment del 2,8% dels assalariats (1,35 milions de persones) que va compensar el descens del 0,1% dels autònoms (325.743). En conjunt, es van sumar 36.976 afiliats més (28.073 més en restauració i 8.273 més en allotjament).

Els afiliats en agències de viatges i operadors turístics van créixer un 5,1% respecte al mateix mes de l'any anterior, fins a les 65.823 persones, la qual cosa suposa 3.187 més, a l'alça des de desembre de 2014.

CREIXEMENT GENERALITZAT PER CC.AA.

Per comunitats, a l'abril l'ocupació en el conjunt de les branques d'hostaleria i agències de viatges/operadors turístics va créixer a totes les regions, excepte a Múrcia, Astúries i Cantàbria.

En valors absoluts, Andalusia va ser la comunitat en la qual més va créixer l'ocupació turística (293.635 afiliats), a més de Catalunya (+2,7%) i Galícia (+2,3%) i per damunt o en la mitjana nacional, els augments d'afiliats a la Comunitat Valenciana (+3,3%) i de la Comunitat de Madrid (+3,1%). En termes relatius, destaquen les pujades interanuals d'Andalusia (+3,5%) i Balears (+3,4%).

A més, els afiliats assalariats es van incrementar en algunes comunitats i es van reduir en unes altres. Les majors pujades es van donar a Andalusia (+4,1%) i la Comunitat Valenciana (+3,9%), mentre que les baixades més acusades es van registrar a Cantàbria (-2,5%) i Múrcia (-0,6%).