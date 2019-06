Els bars i sales de festa del carrer del Mar de Sant Antoni hauran de tancar abans de les 03.00 hores

Publicado 13/6/2019 10:40:21 CET

IBIZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Butlletí Oficial de Balears (BOIB) ha publicat l'aprovació definitiva de l'ampliació de la declaració de Zona de Protecció Acústica Espècia (ZPAE) del carrer del Mar, des del número 4 (l'encreuament amb el carrer General Balanzat) fins al número 11 (l'encreuament amb General Prim).

Aquesta ampliació, aprovada al ple de l'Ajuntament del 29 de maig, suposa "l'obligació d'acollir-se a les mesures correctores de totes aquelles activitats i establiments que compten amb accessos al carrer del Mar", mesures que, amb l'objectiu de "permetre una progressiva reducció dels nivells de contaminació acústica", suposen "el tancament de bars musicals, cafès concerto i sales de festes a les 03.00 hores de la matinada".

A més, les terrasses s'hauran de retirar des de les 00.00 fins a les 08.00 hores, i queda prohibida l'ocupació de la via pública a partir de les 23.00 hores per a la realització d'activitats comercials o publicitàries, així com tota l'emissió de música a l'exterior.

Altres mesures que comporta la ZPAE són la impossibilitat d'ampliar les activitats de sales de festes, discoteques i cafès concerto existents o d'autoritzar noves. Tampoc es permetrà la realització d'obres en aquest tipus d'establiments, tret que comportin la disminució dels valors d'emissió de soroll.