Els centres educatius de Balears podran comptar amb la figura del docent mentor a partir del proper curs

Publicado 13/3/2019 14:46:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Març (EUROPA PRESS) -

L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat, Martí March, de dia 18 de febrer de 2019, per la qual es regula el nomenament i l'activitat dels docents mentors en l'àmbit del sistema educatiu no universitari de Balears s'ha publicat aquest dimecres en el Butlletí Oficial de Balears, per la qual cosa els centres educatius podran comptar amb la figura del docent mentor a partir del proper curs.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquesta nova figura de docent mentor es correspon amb una persona docent jubilada, amb una llarga trajectòria acadèmica marcada per l'excel·lència i una destacada contribució al sistema educatiu, que voluntàriament vol seguir col·laborant amb els centres docents públics i amb la xarxa de formació permanent del professorat.

A través de la implantació d'aquesta figura, la Conselleria vol valorar el potencial humà i reconèixer la col·laboració generosa del personal docent jubilat que voluntàriament aporti la seva experiència i coneixement al sistema educatiu a través de la seva participació en actuacions relacionades amb la formació permanent del professorat de Balears.

Aquesta ordre no pretén establir una via addicional de remuneracions per a aquest col·lectiu, ni la seva contractació com a personal emèrit en actiu, ni molt menys una reducció del nombre de docents en actiu necessaris per als centres educatius; sinó facilitar l'obertura de canals de participació voluntària que assegurin, d'una part, la cooperació eficaç amb els centres educatius i, d'altra banda, el reconeixement a la trajectòria d'aquest professorat.

ORDRE DE DOCENTS MENTORS

L'Ordre defineix com a docent mentor a la persona docent jubilada de llarga trajectòria acadèmica marcada per l'excel·lència, la contribució de la qual al sistema educatiu hagi estat de reconegut valor, i que voluntàriament vulgui seguir contribuint i col·laborant amb els centres docents públics no universitaris de la comunitat i amb la resta d'òrgans de la xarxa de formació permanent del professorat.

Podran ser nomenats docents mentors els docents que s'hagin jubilat com a funcionaris de carrera, que hagin prestat serveis en centres docents públics no universitaris de Balears i que gaudeixin de capacitat funcional per dur a terme les seves tasques.

Les vies de col·laboració dels docents tutors seran: oberta, quan s'inclogui la previsió d'activitats de voluntariat en el projecte educatiu del centre; o concreta, quan el docent jubilat pugui sol·licitar el seu nomenament com a docent mentor mitjançant la presentació d'un projecte d'activitats elaborat per ell.

Les activitats hauran d'estar preferentment relacionades amb matèries o programes d'inclusió educativa, d'innovació o investigació educativa i en el cas de ser aprovat entrarà a formar part de la programació d'activitats del centre.

La col·laboració del docent mentor tindrà un caràcter voluntari, solidari, altruista i responsable i el seu nomenament tindrà una vigència d'un curs escolar, prorrogable a un màxim de tres cursos.

L'activitat docent del docent mentor tindrà caràcter excepcional, i solament podrà realitzar-la acompanyat del docent titular, la qual cosa no impedeix que pugui col·laborar en tasques preparatòries i/o complementàries a aquella activitat docent, sempre que es correspongui amb el desenvolupament d'actuacions de formació permanent al mateix centre o aula.

En cap cas, el nomenament de docent mentor suposarà cap reconeixement de vinculació laboral amb el centre ni suposarà cap retribució econòmica, ni dret a indemnització a raó del servei, sense perjudici del possible rescabalament de les despeses que l'acció voluntària els pugui ocasionar.

El nomenament implicarà vinculació amb el sistema educatiu de Balears, únicament a l'efecte de la cobertura de la responsabilitat civil i patrimonial amb motiu de l'exercici de la seva col·laboració.