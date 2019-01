Els cursos i tallers de llengua catalana de 2019 obren el seu període d'inscripció del 7 al 18 de gener

Publicado 4/1/2019 12:05:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de l'Institut d'Estudis de Balears (IEB), ha obert el seu període d'inscripció als cursos de llengua catalana i als tallers de conversa 2019, la inscripció de la qual estarà oberta del 7 al 18 de gener.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, els cursos de llengua catalana s'ofereixen en tots els nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA) i s'impartiran del 4 de febrer al 25 de maig a Palma, Alaró, Bunyola, Calvià, Eivissa, Inca i Llucmajor, amb la col·laboració dels seus respectius ajuntaments.

A més, podran estudiar en la modalitat presencial els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2; modalitat semipresencial, els anivellis B2, C1,C2 i LA; i, finalment, els cursos a distància estaran disponibles per als nivells B2, C1 i C2.

Per inscriure's es podrà fer online (iebllengua.caib.cat) o en els diferents punts d'inscripció: als centres de català Josep Maria Llompart de Palma (Ca n'Oleo), Manacor, Inca, Ciutadella i Eivissa, així com a la seu de la IEB-Llengua (c/ d'Alfons el Magnànim 29, Palma) i als ajuntaments d'Alaró, Bunyola, Calvià, Llucmajor i Inca.

D'altra banda, els tallers de conversa es duran a terme en els nivells A2, B1, B2, C1 i C2 i s'impartiran del 4 de febrer al 8 de març del 2019 a Calvià, Llucmajor i Palma.

La inscripció també es podrà fer online a partir del 7 de gener en iebllengua.caib.cat, o en els punts d'inscripció: als centres de català d'Inca, Manacor i Palma (Ca n'Oleo), a la seu de la IEB-Llengua o als ajuntament de Calvià o Llucmajor que, juntament amb el de Palma, col·laboren en aquesta iniciativa.

El dimecres 30 de gener es farà pública la llista d'admesos en els diferents cursos i tallers.