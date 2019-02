Els edils de l'equip de govern de Sant Antoni es reparteixen les àrees que gestionaven els dos regidors de PI

Publicado 5/2/2019 10:41:45 CET

EIVISSA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Sant Antoni, José Tur (PSIB), ha reestructurat les àrees de funcionament del Consistori després de la marxa a l'oposició dels regidors de PI.

Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, les àrees que gestionaven els dos regidors de PI s'han repartit entre la resta d'edils i, així, Neus Marí assumirà des d'ara la coordinació de Cementiris.

A més, les regidories de Manteniment d'Infraestructures i Via Pública seran gestionades per Antonio Lorenzo. Comerç, per la seva banda, passa a les mans de Raúl Díaz i Mobilitat i Transport Públic serà gestionat per José Antonio Ferragut.

Cristina Ribas recuperarà les atribucions a Agricultura i Pesca i continuarà sent segona tinent alcalde. La resta d'àrees es mantindran com fins ara.

Cal recordar que El PI ha trencat el pacte de govern subscrit a Sant Antoni amb PSOE i Reinicia després que la seva exregidora, Cristina Ribas, decidís continuar amb les seves responsabilitats polítiques després de donar-se de baixa en aquesta formació i que el PI hagués exigit la seva marxa durant les últimes setmanes.

Des del PI van assegurar durant els últims dies que, si Ribas continuava, era un "cas clar de transfuguisme". No obstant això, l'alcalde José Tur (PSIB) va anunciar des del primer moment que mantindria a Ribas com a segona tinent d'alcalde, així com a regidora d'Urbanisme o Activitats, entre altres àrees.