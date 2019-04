Els empleats de la residència per a majors Can Carbonell es concentren dijous que ve 11 d'abril

Publicado 3/4/2019 17:01:06 CET

El comitè d'empresa de DomusVi Can Carbonell ha convocat una concentració el dijous 11 d'abril i una altra el dimarts 23 del mateix mes per reclamar una millora en les condicions laborals dels treballadors, ja que, actualment, consideren que són "precàries".

La concentració de l'11 d'abril serà de 13.00 hores a 15.30 hores enfront de la residència a Marratxí i la del 23 d'abril serà de 18.00 hores a 20.00 hores, a la plaça d'Espanya de Palma.

Els treballadors reclamen un "salari digne" que reflecteixi "la importància" del seu treball, i els permeti "arribar a final de mes", ja que el salari de gairebé tot el personal (auxiliars, netejadores i cuina) no arriba als 1.000 euros mensuals.

A més, assenyalen que per part del Govern "s'està pagant una quantitat major" a l'establerta en altres comunitats autònomes per plaça concertada i dia amb la finalitat d'adaptar aquestes quantitats a l'economia balear. "Si bé això és totalment raonable, no es tradueix en beneficis per al personal, doncs el nostre salari no està adequat al cost de la vida a Balears", han assenyalat.

Així mateix, critiquen que les ràtios de personal fixats per llei "són clarament insuficients" per proporcionar "les cures adequades als usuaris" i fa que els treballadors "suportin unes càrregues de treball excessives" que provoquen "baixes laborals per diferents causes i que no estan reconegudes com a malalties professionals".

Per això, sol·liciten negociar un increment salarial que els proporcioni un salari digne i que es reconegui la importància de la seva tasca, i una regulació de les càrregues de treball.