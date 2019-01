Els hotelers reclamen a Treball mantenir la reducció de les quotes a la Seguretat Social en temporada baixa

Publicado 8/1/2019 17:36:54 CET

Des de 2012 s'han aprovat bonificacions durant els mesos de febrer, març i novembre

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) ha reclamat al Ministeri de Treball que s'incloguin de nou als pressupostos de 2019 mesures per a la reducció de les quotes aportades a la Seguretat Social pels empleats de caràcter fix discontinu que estiguin donats d'alta en els mesos de baixa ocupació.

Els hotelers adverteixen que als pressupostos generals de l'Estat de 2018 aquesta mesura apareix a una disposició addicional única, per la qual cosa no podrà ser aplicada en 2019 en cas de pròrroga dels Pressupostos, ja que aquesta no s'aplica a aquelles mesures que no es trobin dins de l'articulat.

La veritat és que des de 2012 s'han aprovat bonificacions en les aportacions de la Seguretat Social durant els mesos de febrer, març i novembre. Però ara amb la pròrroga de pressupostos aquestes bonificacions podrien quedar fora en estar en una disposició addicional.

L'objectiu dels hotelers de mantenir aquestes reduccions de quotes a la Seguretat Social és "poder seguir mantenint les bones xifres en creació i manteniment de l'ocupació" i perllongar la contractació de més de 50.000 persones afavorint la desestacionalització de l'activitat turística.

BONIFICACIONS JA APLICADES

Aquestes bonificacions han vingut aplicant-se per les successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, inicialment al mes de novembre de 2012, i posteriorment als mesos de març i novembre dels exercicis 2013, 2014 i 2015, ampliant-se l'any 2016 a febrer, a més de març i novembre, d'igual forma que es va fer l'any 2017, i en el passat exercici 2018.

Els hotelers expliquen que a Espanya, el sector de l'allotjament turístic sofreix cicles de més alta ocupació coincidint amb els mesos de millor climatologia. Per contra, en els mesos de l'hivern baixa la demanda d'allotjament, i hi ha establiments que fins i tot tanquen les seves portes.

Segons la seva dada, el sector de l'allotjament dóna ocupació a 237.434 persones a Espanya, la qual cosa representa el 9,1% del sector turístic. Durant els mesos d'hivern, aquesta xifra d'empleats baixa fins a les 160.000 persones.