Els investigadors esperen l'informe toxicològic per esclarir la mort de la parella alemanya a Llucmajor

Publicado 16/1/2019 16:58:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els investigadors es troben a l'espera de les conclusions de l'informe toxicològic, que trigarà diverses setmanes, per esclarir la mort de la parella alemanya --una dona de 60 anys i un home de 56--, que va ser trobada aquesta setmana al seu domicili de Llucmajor.

Segons han informat a Europa Press des de la Guàrdia Civil, l'autòpsia ja ha acabat però es troben a l'espera de les anàlisis químiques perquè aportin més informació sobre aquest cas.

Després de realitzar-se l'autòpsia, esta va llançar com a resultat que "no existeixen elements" que permetin establir "una relació entre la troballa dels cossos sense vida amb un episodi de violència".

En concret, ella va ser trobada en el llit sense vida i ell penjat a l'interior del domicili. L'avís va ser donat aquest dilluns per una coneguda de la dona que no sabia gens d'ells des de feia dies. Després d'això, la Guàrdia Civil es va personar vora les 19.00 hores al domicili i, després de no trobar resposta des de l'interior, van sol·licitar una ordre judicial.

Vora les 21.00 hores, van poder entrar i van trobar el cos sense vida de la dona estès al llit i el de l'home penjat al passadís.