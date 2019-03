Els jutjats i tribunals de Balears van rebre més de 134 assumptes per cada 1.000 habitants el 2018, segons el CGPJ

Publicado 6/3/2019 12:14:31 CET

Els jutjats i tribunals de Balears van rebre l'any passat 134,2 assumptes per cada 1.000 habitants, una xifra 6 punts superior a la mitjana de l'Estat que es va situar en 128,2 litigis per cada mil habitants, segons el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

A més, Balears va registrar en 2018 una taxa de resolució --quocient entre els assumptes ingressats i els assumptes resolts-- de 0,95, una desena per sota de la mitjana nacional. En concret, la taxa més elevada es va donar en la jurisdicció penal, ja que es van resoldre més assumptes dels ingressats amb una taxa de el 1,01 l'any passat. Li segueixen les resolucions judicials socials (0,93), el civil (0,87) i de contenciosos-administratius (0,84).

Respecte la taxa de congestió, Balears va registrar el 2018 una taxa d'1,48, tres desenes per sobre de la mitjana nacional i en la qual el major registre es va donar en els jutjats i tribunals contenciosos-administratius amb una taxa de 2,44 enfront de la mitjana estatal d'1,88. Li segueixen la taxa de congestió en jurisdicció social (2,07), la jurisdicció civil (1,67) i la penal (1,27).

Per la seva banda, la taxa de sentència --assumptes resolts per sentència-- total en Balears durant 2018 va ser de 0,25, una desena per sota de la mitjana nacional. Així, la jurisdicció del contenciós-administratiu va ser l'àrea amb una major taxa en registrar un 0,65 enfront de la mitjana estatal del 0,60. Li segueixen la jurisdicció social (0,48), la civil (0,30) i la penal (0,18).

A més, la taxa de pendencia --assumptes pendents al final del període i els resolts en aquest període-- a Balears va ser de 0,47 en 2018, dues desenes per sobre de la mitjana de l'Estat. La jurisdicció del contenciós-administratiu va ser la que va registrar una major taxa de pendencia amb un 1,45 enfront de la mitjana nacional situada en el 0,89. Li segueixen la jurisdicció social (0,95), el civil (0,68) i el penal (0,26).

DADES NACIONALS

A l'àmbit nacional, els jutjats i tribunals espanyols van rebre en 2018 un total de 5.991.201 assumptes nous (1,5 milions només en l'últim trimestre), la qual cosa suposa un increment del 2% respecte de 2017, motivat especialment per les pujades de 9 i 6,5 punts en les jurisdiccions civil i contenciós administratiu, respectivament, i malgrat la reducció del 2,5 per cent en el penal. El social també va créixer, encara que un 0,3%.

Segons informa el CGPJ, al tancament de l'any van quedar per resoldre 2.609.182 assumptes, la qual cosa significa un increment del 9,6% respecte als temes pendents en 2017. Mentre, es van acabar 5.780.634 assumptes, un 0,6% més.

En la jurisdicció Civil el nombre d'assumptes ingressats va aconseguir els 2.225.304, amb un increment del 9 per cent respecte a 2017. En aquesta jurisdicció es van resoldre 2.014.072 assumptes, un 7,4 per cent més que l'any 2017, i van quedar en tràmit 1.420.310, un 17,7 per cent més que al final de l'any anterior.

Destaquen en aquest àmbit, especialment entre els assumptes sense resoldre, les demandes relacionades amb accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals sigui una persona física.

Pel que fa a l'àrea contenciós-administrativa, es van registrar 208.724 nous assumptes, un 6,5% més que l'any anterior, es van resoldre 210.219 assumptes, un 2,3 per cent més i van quedar en tràmit 188.061, la qual cosa també suposa un increment interanual de el 1%.

Va créixer així mateix la jurisdicció Social, que va ingressar 405.945 nous assumptes, un 0,3% més, encara que es van resoldre un 0,8% menys (389.971) que l'any anterior i van quedar més temes en tràmit, 287.434 assumptes, un 1,8% més.

La jurisdicció penal és l'única on es va reduir el nombre d'assumptes nous. Van ser 3.151.025 assumptes, un 2,5% menys. Es van resoldre 3.166.203 (3,4% menys) i van quedar en tràmit 713.275 assumptes, un 1,1% més que en 2017.

Per comunitats autònomes, el CGPJ reflecteix que la taxa de litigiositat en el conjunt de l'Estat va ser de 128,2 assumptes per cada 1.000 habitants, encara que Canàries (167,5), Andalusia (145,1), Astúries (136,2), Illes Balears (134,2), Cantàbria (131,2), Comunitat Valenciana (130,6) i Múrcia (130,1) es van situar per sobre de la mitjana. En el costat oposat, La Rioja (88,7), Navarra (93,9) i País Basc (94,4) van ser les que menys taxa van registrar.