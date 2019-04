Els metges d'Atenció Primària de Balears demanen "canvis estructurals" per dignificar el sector

Publicado 11/4/2019 18:18:22 CET

El Fòrum de Metges d'Atenció Primària de Balears, amb motiu de la celebració, aquest 11 d'abril, del Dia nacional de l'Atenció

Primària, ha destacat que aquest sector és "un dels pilars de la salut i el benestar de la població" gràcies, "en gran manera, a l'esforç i el compromís que aquests professionals demostren".

En un decàleg d'objectius que han presentat aquest dijous, el fòrum ha qualificat com "els principals problemes" dels metges que treballen en aquest sector "la sobrecàrrega assistencial, la falta de recursos humans, la precarietat laboral i un finançament per sota del que els hi correspondria".

Així, assenyalen que per mantenir el sistema de salut basat en l'atenció primària, "són necessaris canvis estructurals" per poder desenvolupar una atenció primària "digna i de qualitat".

En el decàleg, reivindiquen, entre altres coses, que es reconegui l'atenció primària com a "eix del sistema sanitari", que les agendes s'adecuen a una assistència de qualitat, que es dignifiqui les guàrdies i que els metges d'aquest sector liderin la presa de decisions relacionades amb l'organització i recursos sanitaris.