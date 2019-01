Els municipis de Balears comptaran aquest any amb 192 fires, 143 mercats setmanals i 81 mercats estacionals

Publicado 4/1/2019 14:06:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els municipis de Balears celebraran al llarg de 2019 un total de 192 Fires, 143 mercats setmanals i 81 mercats de caràcter estacional, d'acord amb el Calendari de Fires i Mercats que publica anualment la Direcció general de Comerç i Empresa, a partir de dades bàsiques facilitades pels ajuntaments de l'àmbit de la comunitat.

Per Illes, Mallorca és la que preveu el nombre més gran de celebracions d'aquest tipus a causa del seu elevat nombre de termes municipals respecte a la resta de territoris. Així, es durà a terme al llarg d'aquest any un total 146 fires, 119 mercats setmanals i 46 mercats estacionals.

Per exemple, aquest any, del 9 al 17 de març se celebrarà a Marratxí la tradicional 'Fira del Fang', mentre que el Saló Nàutic Internacional de Palma recalarà del 27 d'abril a l'1 de maig. La 'Fira Dolça', d'Esporles, aquest any se celebrarà el 6 d'octubre.

A Menorca es té prevista la realització de 38 fires, 18 mercats setmanals i 19 mercats estacionals. Així, una de les més esperades, la 'Fira de Sant Antoni, es durà a terme entre el 16 i 17 de gener a Maó i és Castells, respectivament. D'altra banda, la IV Fira del Turisme se celebrarà a Alaior els propers 6 i 7 d'abril.

Finalment, Eivissa celebrarà vuit fires, cuatre mercats setmanals i 11 mercats estacionals. A Formentera es realitzaran dos mercats setmanals i cinc mercats estacionals.

El Calendari es pot consultar a la pàgina web de la Direcció general de Comerç i Empresa. La informació continguda al calendari es podrà actualitzar amb possibles modificacions eventuals de dades que comuniquin les entitats organitzadores.