Publicado 25/2/2019 16:42:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial d'Educació ha tractat aquest dilluns la Resolució de la convocatòria d'oposicions docents pel 2019 i ha determinat que els opositors docents lliuraran la programació didàctica el primer dia de les proves amb l'objectiu d'evitar que els aspirants de Menorca, d'Eivissa i de Formentera hagin de venir expressament per lliurar aquest material.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació en un comunicat, s'han incorporat altres novetats com que les proves escrites es faran amb material autocopiador perquè cada aspirant tingui una còpia del seu examen.

Encara que la durada de la fase de pràctiques als centres per als aspirants que hagin aconseguit una plaça segueix sent de cinc mesos, la resolució contempla la possibilitat, de manera excepcional i en els supòsits relacionats amb la maternitat i en casos de força major degudament acreditada, que la durada d'aquesta fase serà d'almenys tres mesos d'activitat efectiva en la destinació obtinguda com a funcionari en pràctiques.

En la convocatòria de l'any passat ja es van incloure altres novetats que es mantenen en la resolució de 2019. En concret, les dues parts de la primera prova de la fase d'oposició seran anònimes i es faran en dies diferents. A més s'ha eliminat la lectura pública i el canal de comunicació dels tribunals serà a través de l'aplicació informàtica de Gestió d'Oposicions Docents.

A més, mitjançant la pàgina web es podrà accedir a les llistes amb les qualificacions de les diferents proves, es permetrà l'ús d'aparells electrònics per l'exposició de la unitat didàctica i les reclamacions es podran fer tant al final de la fase d'oposició com al final de la fase de concurs (mèrits).

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha explicat que "les proves començaran el dia 22 de juny que és dissabte i el dilluns següent començarà la part pràctica. Per FP serà diferent perquè la part pràctica pot durar una setmana sencera o més depenent del tribunal".

Pel que fa a els tribunals, ha assegurat que "es faran tribunals per illes amb totes les especialitats que sigui possible i sempre que hi hagi el nombre de funcionaris necessari per a aquest tribunal. Quan no sigui possible, aquests tribunals es faran a l'illa de Mallorca".

1.070 PLACES DOCENTS

La convocatòria d'oposicions docents treu un total de 1.070 places per a les oposicions de 2019, això suposa que de 2017 a 2019 s'hauran tret 2.337 places docents a oposició a les Illes. En total aquest any sortiran 1.080 places, ja que també s'han convocat oposicions al cos d'Inspecció Educativa, amb deu places.

Encara que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de Secundària (460 places, el 42,59%) i mestres d'Infantil i Primària (430 places, el 39,81%), una de les novetats més destacables de la nova convocatòria d'oposicions és l'àmplia oferta de places de suport educatiu, un total de 130, que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica (53) i Audició i llenguatge (31) en Primària i Orientació en Secundària (49).

Bona part del motiu d'aquest increment d'oferta de places respon la voluntat de la Conselleria d'incrementar la presència d'orientadors als centres de Primària, a més de consolidar els equips de suport en tots els centres educatius.

Un altre aspecte destacat de la convocatòria de 2019 és que torna a donar protagonisme a les places de Formació Professional amb un total de 168 (115 a Mallorca, 20 a Menorca, 29 a Eivissa i 4 a Formentera).

Les convocatòries d'oposicions pel 2018, 2019 i 2020 s'han plantejat de manera que cada opositor tingui dues oportunitats de presentar-se. En total, a Mallorca s'oferiran el 67,96% de les places, el 8,15% a Menorca i el 20,83% a Eivissa i el 3,06% a Formentera.

Per la seva banda, la Federació d'Ensenyament de CCOO ha assenyalat que des de CCOO han centrat les aportacions en tres aspectes: l'adaptació del procediment a la pràctica docent, minimitzar l'impacte del caràcter insular de la nostra comunitat i en les oportunitats dels aspirants.

"No tots els aspirants tenen tribunal a la seva illa per tant hem demanat allargar el temps de convocatòria dels aspirants de 24 a 48 hores perquè puguin trobar bitllets d'avió o vaixell i reservar allotjament amb temps suficient", han conclòs.