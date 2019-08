Els participants a la iniciativa Let's Clean Up Europe recullen una tercera part més de residus que el 2018

Publicado 3/8/2019 18:53:27 CET

Més de 2.000 persones han participat en les 45 actuacions que s'han organitzat

PALMA DE MALLORCA, 3 Ag. (EUROPA PRESS) -

Els participants en l'edició 2019 de la iniciativa Let's Clean Up Europe (LCUE) han recollit 2.922 quilos de residus retirats del medi natural, un 31,5 % més que l'any anterior, quan se'n van recollir prop de 2.000.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient i Territori, en total, han col·laborat 2.337 persones a través de 45 accions, una xifra també superior a la de l'any passat, en el qual van participar 1.200 voluntaris.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori participa des de fa quatre anys a la iniciativa Let's Clean Up Europe, que té per objectiu realitzar accions de retirada de residus, així com accions de conscienciació per promoure la reducció, la reutilització i el reciclatge (3R) dels residus que es generen a les Balears.

Es tracta d'una acció comuna en tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que tirem de manera incontrolada en el nostre entorn i promoure la recollida.

Així, des de 2016 tant el nombre de participants com d'accions ha anat variant. El primer any es van dur a terme 30 actuacions amb més de 1.800 voluntaris, mentre que el 2017 ja van ser més de 3.000 persones col·laborant a través de 43 accions.