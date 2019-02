Els periodistes als quals els van confiscar els mòbils recullen el premi 'Vete a hacer Puñetas' dedicat al jutge Florit

Publicado 11/2/2019 16:50:36 CET

ACIJUR lliura el diploma als redactors d'Europa Press, el 'Diari de Mallorca' i EFE perquè el "facin arribar" a l'instructor del 'cas Cursach'

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els periodistes d'Europa Press, el Diari de Mallorca i de l'agència Efe, als qui els van confiscar mòbils i ordinadors i van investigar les seves trucades telefòniques en el marc del 'cas Cursach', han recollit aquest dilluns el premi 'Vete a hacer Puñetas' que l'Associació de Comunicadors i Informadors Jurídics (ACIJUR) dedica aquest any, en la seva vuitena edició, al jutge que va ordenar els registres de les seus d'aquests mitjans de comunicació.

ACIJUR considera que aquesta actuació acordada pel jutge instructor de Palma de Mallorca Miquel Florit el passat mes de desembre suposa "una clara vulneració del secret professional, la fi última del qual és la llibertat d'informació i l'existència d'una opinió pública lliure tan essencial en un Estat Democràtic de Dret".

Els presentadors dels premis, Paco Muro i la presidenta de l'associació, Patricia Rossety, han reconegut que aquest any no han "sobrat" candidats a aquest premi, doncs en la llista es trobaven el tribunal de l'Audiència Provincial de Navarra que va dictar la sentència contra 'La Manada', no pel seu contingut, sinó per la seva "lamentable forma d'expressar-se"; la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, per "posar en risc la credibilitat i confiança" de l'alt tribunal en canviar de criteri sobre l'impost de les hipoteques; o la jutgessa de violència de gènere que va preguntar a una víctima si "havia tancat bé les cames" per evitar una violació.

PUIGDEMONT, CANDIDAT Al PREMI

Un altre dels candidats era l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont perquè, malgrat que està fugit de la Justícia espanyola, processat pel delicte de rebel·lió pel 'procés' independentista', ha acudit al Tribunal Constitucional per recórrer que el Parlament de Catalunya suprimeixi la possibilitat de delegar el vot, en ser suspès com a diputat.

Finalment han decidit atorgar aquest reconeixement, de to irònic, al titular del Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma, qui "no ha demanat disculpes, ni explicat l'error" per haver ordenat que els agents de la Policia entressin a la seu d'Europa Press en aquesta localitat el passat 11 de desembre perquè es confisquessin diversos documents, el telèfon mòbil de la redactora Blanca Pou, un 'pendrive' i dos ordinadors arran d'una informació publicada sobre el 'cas Cursarch'.

Aquest mateix dia també van requisar el mòbil al periodista de 'Diari de Mallorca' Kiko Mestre. Posteriorment es va conèixer que aquest mateix jutge instructor també va investigar les trucades telefòniques realitzades des de la seu d'EFE a Mallorca, així com de la periodista encarregada de cobrir la informació sobre aquest cas de corrupció.

Després de reiterar el suport de l'associació als periodistes que s'han vist afectats per aquestes diligències, els periodistes d'Europa Press i del 'Diari de Mallorca, i el redactor cap de la secció de Nacional d'Efe, Luis Sanz, han recollit el diploma "perquè li facin entrega" d'aquest al jutge Florit, tal com han explicat els amfitrions dels premis.