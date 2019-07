Els primers encesos de noves freqüències de TDT arrenquen aquest dimecres a 25.000 habitatges de Balears

Publicado 24/7/2019 10:53:37 CET

Les subvencions públiques es podran sol·licitar a partir del 20 de setembre

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els primers encesos de noves freqüències de Televisió Digital Terrestre (TDT) arrencaran aquest dimecres 24 de juliol a Mallorca, Eivissa, Formentera i afectaran a unes 25.000 comunitats de veïns de l'arxipèlag. Així mateix, també començaran en un total de 94 municipis de la província de Càceres, i 24 localitats de Huelva ho faran el divendres 26 de juliol.

Així ho va donar a conèixer aquest passat 19 de juliol el director general de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Secretaria d'Estat d'Avanç Digital, Roberto Sánchez, en una roda de premsa per informar de les zones per les quals començarà el canvi de freqüències en el marc del denominat 'segon dividend digital', pel qual s'allibera la banda 694-790 MHz (banda 700 MHz) que ocupa la TDT perquè sigui utilitzada per xarxes 5G.

Roberto Sánchez va especificar que s'hauran d'adaptar les instal·lacions d'antenes col·lectives per poder seguir rebent l'oferta completa de canals de TDT i, per a això, explicaran un termini de sis mesos com a màxim.

El director general de Telecomunicacions va aclarir a més que el citat canvi de freqüències no afectarà a tots els edificis de Balears, Càceres i Huelva, sinó que hauran de fer adaptacions a edificis de mitjana i gran grandària, que estiguin equipats amb sistemes monocanals i centraletes programables.

En aquelles instal·lacions en les quals existeix un amplificador per a cada canal caldrà substituir l'amplificador pel de el nou canal, i en les quals hi ha una centraleta s'haurà de reprogramar la centraleta per als nous canals, segons va explicar el director general.

D'aquesta forma, Sánchez va indicar que aquestes comunitats hauran de contactar amb un instal·lador registrat i va assenyalar que a la web www.televisiondigital.gob.es es pot trobar un llistat de professionals autoritzats en aquesta matèria. Es calcula que el procés afecti a uns 850.000 edificis, gairebé la meitat de la població.

Segons va recordar el director general, els habitatges individuals no hauran de fer adaptació alguna dels sistemes de recepció, sinó que únicament hauran de resintonitzar les televisions; i va recalcar que, per "minimitzar" l'impacte sobre la ciutadania, les cadenes de televisió emetran en 'simulcast' (en la freqüència antiga i la nova simultàniament) abans de l'apagada definitiva de l'antiga.

"Tots seguirem veient els mateixos canals de televisió", hi va posar l'accent Sánchez, per després agregar que l'oferta de cadenes romandrà "inalterada" quan conclogui el procés, que durarà "pràcticament un any". S'estima que a partir del 30 de juny de 2020 la banda de 700 MHz estigui disponible per al desplegament del 5G.

En aquest sentit, Sánchez va concretar que al setembre es continuarà el procés de canvi de freqüències en altres zones de la geografia espanyola com Albacete, Almeria, Badajoz i Santa Cruz de Tenerife.

A Balears, dos canals de televisió digital terrestre a Mallorca i tres a Eivissa i Formentera disposaran d'una nova freqüència a partir d'aquest dimecres. A Menorca no hi haurà canvis en cap múltiple digital estatal o autonòmic, ja que es van mudar aquests canals a la banda de 700 MHz en el Primer Dividend Digital i únicament es produeix el canvi de canal de la demarcació de televisió digital local de Menorca.

AJUDES A COMUNITATS DE VEÏNS

El Govern destinarà 145 milions d'euros en subvencions per compensar a les comunitats de propietaris que es vegin afectades pels canvis que hauran de realitzar en les antenes de televisió. Les quanties de les ajudes oscil·len entre els 104,3 euros i 677,95 euros, en funció de la infraestructura prèviament instal·lada. "Està calculat per cobrir el 100% del que costa l'adaptació i està parlat i estudiant conjuntament amb els instal·ladors i fabricadors dels equips", va reblar.

El procés d'alliberament de la banda 694-790 MHz (banda 700 MHz), on està allotjada en l'actualitat la TDT, haurà de finalitzar abans del 30 de juny de 2020, segons el calendari establert per la Unió Europea.

Els ciutadans poden resoldre els seus dubtes a www.televisiondigital.es i en els nombres 901 20 10 04 i 954 30 65 01 --gratuït-, que el 2 d'agost serà substituït per 910 889 881.