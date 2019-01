Els protocols iniciats per ciberacoso a les aules de Balears pugen un 27 per cent respecte al curs anterior

Publicado 23/1/2019 13:21:49 CET

Els protocols iniciats per ciberassetjament a les aules de Balears han pujat en un 27 per cent respecte al curs 2016/2017 que, en xifres més concretes, són 65 dins del total de 436 de protocols oberts per assetjament escolar. No obstant això, d'aquests, solament 123 --el 28 per cent-- "s'han acabat valorant com a situacions reals d'assetjament escolar" i 61 han acabat amb denúncia policial o fiscal.

Així ho ha presentat aquest dimecres en roda de premsa la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit), Marta Escoda, segons dades de l'última Memòria d'aquest departament juntament amb el conseller d'Educació i Universitat, Martí March, qui ha detallat que ha baixat aquest assetjament respecte al curs anterior, de 127 casos a 123, un fet que constata que "les escoles funcionen i es treballa amb tranquil·litat" davant el precedent de "crispació" que, al seu pareixer, va haver-hi a l'anterior legislatura.

En aquest sentit, March ha confessat l'increment en el ciberassetjament a les aules però ha declarat que "amb la formació i el protocol" s'ha aconseguit que "hi hagi una baixada real" i ha assenyalat que "no és de ser triomfalista però, les xifres, en general, apunten en positiu" i "cal seguir amb el treball constant i continuat".

March ha apuntat, així mateix, que "cal distingir entre l'ús pedagògic i el personal" i ha afegit que des de la Conselleria advoquen perquè cada centre "pugui decidir les normes del mòbil, tauleta tàctil i ordinadors" depenent de les seves particularitats.

Escoda, per la seva banda, ha explicat que "cada vegada són més les escoles que veuen que el ciberassetjament els afecta i no és qüestió solament de família" i ha afegit, en aquest sentit, que "està bé" que es detecti que s'incrementa més l'ús.

A més, preguntada per si hi ha algun protocol específic per part de Convivèxit, ha informat que als protocols generals d'assetjament ja es contempla i hi ha indicadors, encara que ha admès que "hi ha comunitats que sí que tenen protocols únicament per a això".

Preguntada per la determinació de quan és o no "situació real d'assetjament escolar", en termes generals, ha volgut fer referència als "requisits que s'han de complir" i, en aquest sentit, ha assenyalat que quan hi ha un conflicte, "s'activa el protocol" però per acabar determinant si és un cas real, cal valorar si "són conductes puntuals, hi ha intencionalitat i si s'està en igualtat de poders o no".

MEMÒRIA

Pel que fa a dades de la memòria de Convivèxit --que recull el repàs de les activitats del departament i el resum d'informes que elaboren els centres--, s'ha informat que actualment hi ha 304 centres a les Illes que apliquen programes específics per millorar la convivència.

En aquest sentit, segons els informes dels centres educatius, el 96,4 per cent d'ells fa una valoració global de la convivència "bona o molt bona", on destaca com "molt bona" la relació entre docents i alumnat i com "bona" les relacions amb les famílies.

Així mateix, s'han aplicat durant 2017/2018 un total de 1.711 programes, gairebé 200 més que a l'anterior curs, i han predominat els basats en metodologies avançades i programes d'acolliment i de foment de la cohesió de grups.

Pel que fa als centres que disposen de programes específics, s'ha treballat en prevenció, detecció i intervenció en assetjament, cooperació --per primer any--, foment de la igualtat de gènere, prevenció d'addiccions, foment de la interculturalitat, prevenció de l'abús sexual i respecte a la diversitat sexual i prevenció de l'homofòbia, per ordre descendent.

Per primera vegada, la memòria inclou el concepte coeducació i han explicat que 161 centres educatius l'han inclòs entre els seus objectius curriculars i, a més, 132 centres "s'han sumat a fer celebracions el 8 de març".

D'altra banda, Escoda ha volgut fer referència al total de demandes d'assessorament que ha promogut el Convivèxit i ha detallat que "ha donat resposta a 351 demandes", la qual cosa suposa 50 més que el curs passat.

En aquesta línia, ha concretat que 297 d'ells són a Mallorca, 28 a Menorca, 23 a Eivissa i a Formentera i ha volgut posar de manifest les xifres de participació de totes les Illes, "més enllà de Mallorca".

Els principals motius d'assessorament són d'assetjament escolar, d'informació sobre tècniques i programes preventius d'intervenció, les presumptes situacions de desprotecció o maltractament, els conflictes interpersonals i els problemes de conducta, entre altres. La violència de gènere és també un d'ells però no és de les més destacades.

Escoda ha assenyalat que, "les demandes d'assetjament escolar estan" però ha declarat que "van baixant" des que es disposa del protocol i ha instat a "treballar de forma comunitària".

A la presentació també ha intervingut el director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, qui ha reiterat que hi ha "una millora de la convivència" a les escoles de Balears i ha destacat la "importància del treball preventiu" perquè es redueixin les xifres i intervencions.

March ha conclòs que amb les xifres es confirma que a Balears predominen "les escoles en valors" i ha afegit que els més importants són "el respecte, la convivència i la igualtat".