Els Reis lliuren la beca 'la Caixa' a un estudiant mallorquí per cursar estudis de postgrau a l'estranger

Publicado 29/5/2019 15:07:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Les Majestats els Reis d'Espanya han presidit l'entrega de les beques de 'la Caixa' als 120 candidats seleccionats a la convocatòria de l'any 2018 per cursar estudis de postgrau a l'estranger, entre ells a un estudiant mallorquí, Roberto Rafael Maura Rivero, segons ha informat l'organització en una nota.

L'acte, celebrat aquest dimarts al Caixaforum Madrid, també ha comptat amb l'assistència de la ministra d'Educació i Formació Professional del Govern d'Espanya en funcions Isabel Celaá; el president de la Fundació Bancària la Caixa, Isidro Fainé; i el director general de la Fundació Bancària la Caixa, Jaume Giró.

En concret, Roberto Rafael Maura Rivero (Palma, 1995) ha obtingut una beca 'la Caixa' amb la qual cursa un màster en Economia a la London School of Economics. Graduat en Matemàtiques i en ADE per la Universitat de Barcelona, ha ampliat la seva formació amb una estada acadèmica en l'University of Pennsylvania-Wharton (els Estats Units) i ha treballat com a assistent d'investigació en l'Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) i en l'Universitat de les Illes Balears (UIB), on va fer treballs de recerca sobre microeconomia i teoria de la decisió social.

120 BEQUES

En total s'han concedit 120 beques, 65 d'elles a Europa i 55 a Amèrica del Nord i Àsia Pacífic, i s'han atorgat a 120 candidats de 25 disciplines diferents.

Segons ha informat l'organització, les més representades van ser les enginyeries i tecnologies (32), economia i empresa (14), ciències mèdiques i de la salut (11), relacions internacionals (8), ciències de la vida (6), arts visuals (5), dret (5) i física (5).

Per tipologia d'estudis, 83 alumnes reben la beca per cursar un màster, 31 per a un doctorat i 6 per a una estada d'investigació. Pel que fa a la procedència dels becaris, la promoció de l'any 2018 comprèn a estudiants de 34 províncies espanyoles i de 4 països estrangers (els Estats Units, Veneçuela, Grècia i el Perú).

A més, a aquesta edició de les beques de la Caixa s'han presentat 1.226 estudiants, i 120 d'ells han obtingut beques, atorgades en règim de concurrència competitiva.