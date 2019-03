Els titulars de Marina Botafoch (Eivissa) alerten sobre els "perjudicis" del concurs d'APB per atorgar la concessió

Publicado 4/3/2019 17:45:54 CET

EIVISSA, 4 Març (EUROPA PRESS) -

La Comunitat de Titulars del Port Esportiu d'Ivernada Marina des Botafoch, a Eivissa, ha sol·licitat una ronda de reunions amb les administracions i representants sectorials per alertar-los sobre "els perjudicis del concurs eventual" convocat per Autoritat Portuària de Balears (APB) per a la gestió de la marina i "del col·lapse que suposaria la seva engegada sense consens i sense analitzar mínimament els inconvenients".

Aquesta associació aglutina a 320 titulars d'amarraments, 66 titulars de locals i 24 titulars d'apartaments. Segons han explicat els presidents de la Comunitat d'Amarrament i Locals del Port, Guy Bosmans i José Ferrer Torres, volen sol·licitar ajuda per afrontar el futur que es planteja per als usuaris i treballadors de la marina.

Tal com han recordat, APB ha publicat un concurs públic per a la gestió de la marina per un termini de dos anys, més un de prorrogable, amb data d'efecte a 30 de juliol. Això implicarà, diuen, un "plantejament de gestió merament especulatiu, ja que s'atorgarà al millor postor, del que només es beneficiarà l'APB, i significarà una pujada de les tarifes sense que això es tradueixi en cap millora dels serveis que s'ofereixen als usuaris".

Així, els membres de l'associació han mostrat la seva preocupació pel fet que el canvi d'escenari es plantegi en plena temporada estival.

Els representants d'amarraments i empresaris han lamentat que molts negocis treballen amb reserves anticipades per a la temporada i que aquesta "total incertesa, que de ben segur no podrà resoldre's abans de juny o fins i tot de juliol en el millor dels casos, no permet garantir avui cap tipus de reserva més enllà d'aquestes dates, per la qual cosa ningú sabrà fins llavors si podrà continuar en aquest port".

Els titulars també han lamentat que les instruccions rebudes per APB "requereixin la supressió immediata d'una sèrie de sobreocupacions en les instal·lacions totalment necessàries per al servei als locals".

"Si això s'ha tolerat durant llargs anys és perquè no ha suposat un inconvenient major i menys encara cal qualificar-ho ara com a urgent", han afirmat, destacant el "trastorn" que suposarà aquesta supressió per a molts negocis.

Així mateix, han recordat que la Comunitat de Titulars de Marina Botafoch és l'única amb representativitat formal i avalada pels tribunals "i que els quatre que fan soroll sense cap legitimitat i que afirmen que aquest concurs és positiu, tenen interessos molt particulars i contemplen concórrer a aquest concurs per omplir-se les butxaques a costa dels usuaris", han conclòs.