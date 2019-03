Els touroperadors alemanys preveuen que les xifres d'estiu 2019 seran "molt semblants" a les de 2018, segons el Govern

Publicado 7/3/2019 16:32:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Innovació, Bel Busquets, que s'ha reunit aquest dijous amb els principals operadors turístics alemanys a la fira turística ITB de Berlín, ha dit que les dades ofertes per aquests preveuen que les xifres de l'estiu de 2019 "seran molt semblants a les de 2018".

Des del Govern, han explicat que els touroperadors assistents (FTI, DER Touristik, Thomas Cook, Alltours, Schauinsland i RTK) han informat de les previsions turístiques a Balears per als propers mesos, i el Govern els ha exposat les iniciatives que s'estan duent a terme per aconseguir un model de turisme sostenible.

L'equip de la Conselleria desplaçat a la ITB ha estat acompanyat durant les reunions per representants dels consells insulars i de les federacions hoteleres de Mallorca (FEHM) i Eivissa i Formentera (Fehif).

En declaracions als mitjans de comunicació, Busquets ha recordat que els mercats competidors del Mediterrani s'estan recuperant, "com ja va passar la temporada 2018".

Així mateix, ha remarcat que "tots els touroperadors tenen planificació per als mesos de primavera, tardor i hivern". Per tant, ha dit que "l'estratègia 'Better in Winter', l'estratègia d'ampliar la temporada, està ben vista i hi ha producte per oferir".

D'altra banda, Busquets ha volgut destacar "les bones previsions" que hi ha per a Menorca, que la passada temporada "va sofrir un descens d'arribada de turistes per qüestions diverses", com la fallida de companyies aèries.

La vicepresidenta també ha fet referència al canvi de la manera de viatjar que s'està produint: "Els assistents a les reunions han incidit que les vendes van molt lentes i que s'animaran quan més proper estigui l'estiu".

A més, ha dit que s'està veient que els viatgers "cada vegada més planifiquen les seves vacances pel seu compte i ja no depenen tant dels touroperadors", a diferència del que passava fa anys.