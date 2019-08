Els treballadors del control de passaports de l'Aeroport de Palma convoquen una vaga a partir del 24 d'agost

Publicado 13/8/2019 13:24:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Ag. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors del control de passaports de la terminal A de l'Aeroport de Palma han convocat una vaga indefinida a partir del dissabte 24 d'agost a les 00.00 hores a causa de les "irregularitats" que suporten, al seu judici, en el seu lloc de treball des de fa un any, data en la qual l'empresa Acciona Facility Service va ser adjudicada per Aena.

Segons han informat des de Comissions (CCOO) en una nota de premsa, així ho van aprovar els treballadors en una assemblea celebrada a la seu de CCOO dijous passat. Més concretament, han al·legat que les nòmines "no s'entenen" i es cometen "errors sistemàtics" en els salaris, "als caps de torn no se'ls reconeix el càrrec i si s'emmalalteixen, se'ls lleva el plus".

A més, han criticat que l'any que porta l'empresa han passat pel lloc de coordinador cinc persones, fet que "ha generat un caos organitzatiu i administratiu que inclou la pèrdua d'informació valuosa de 'plannings' i contractes".

Així mateix, segons han explicat, el personal que va ingressar aquest any no ha fet a la data els reconeixements mèdics obligatoris, i no se'ls ha donat formació per al lloc, per la qual cosa "es troben treballant en una frontera sense saber què fer".

Des del sindicat també criticat que "alguns fa més d'un mes que treballen i no se'ls ha fet arribar el seu contracte i tampoc l'han signat, sense explicar que molts d'ells han rebut ofertes enganyoses d'ocupació sobre la nòmina que guanyarien".

Els delegats sindicals van tenir una reunió a la seu de CCOO amb els representants de l'empresa divendres passat, acte en el qual l'empresa com ja va succeir en la reunió del mes de maig va prometre solucionar algunes de les qüestions bàsiques operatives i administratives.

No obstant això, "davant la desconfiança dels treballadors en què es repeteixin els incompliments i no es confirmin legalment les qüestions plantejades i l'increment salarial sol·licitat", la vaga seguirà endevant.