Els usuaris de la targeta intermodal podran utilitzar els autobusos de l'EMT de Palma sense pagar trasbordo aquest any

Publicado 18/3/2019 14:46:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma i el Govern balear han signat el conveni per a la segona fase de la integració dels seus sistemes de transport públic, amb el qual els usuaris de la targeta intermodal podran utilitzar els autobusos de l'EMT sense pagar pel transbordament quan arribin des de la xarxa d'autobusos TIB des de la Part Forana.

Segons ha avançat el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, la integració serà efectiva en qüestió de mesos, a mesura que es vagi completant la instal·lació del sistema de validació, i en tot cas, dins d'aquest any.

El conveni ha estat signat pel conseller Pons com a president del Consorci de Transports de Mallorca; l'alcalde Antoni Noguera, en representació de l'Ajuntament de Palma, i el regidor Juan Ferrer, com a representant de l'EMT.

El Govern ha invertit 6 milions d'euros en la compra de la maquinària necessària per al canvi. A més, en virtut d'aquest conveni, Palma i el Govern es compensaran mútuament, cada any, pels costos econòmics. L'EMT pagarà 600.000 euros al Consorci de Transports de Mallorca (CTM) i aquest abonarà un milió d'euros.

Els viatgers que utilitzin la targeta intermodal podran fer un transbordament entre les dues xarxes TIB i EMT de manera gratuïta, i només pagaran pel trajecte en l'autobús interurbà. Aquest haurà de fer-se dins d'un període de 60 minuts del TIB a l'EMT i de 90 minuts en el sentit contrari.

En el cas de les línies de Palma a l'aeroport, el transbordament tindrà un cost per als viatgers d'1,15 euros per viatge. Si un usuari utilitza la targeta intermodal per viatjar dins de les línies de l'EMT, però sense fer el canvi a la xarxa del TIB, el viatge també tindrà un preu d'1,15 euros.

Es tracta de la segona fase del procés d'integració entre tots dos sistemes de transport públic. La primera va començar al setembre, en fer vàlida la targeta ciutadana palmesana per al servei de metro de la línia M1 (Plaza Espanya-Universitat de les Illes Balears).

La segona fase entrarà en vigor, segons ha informat la Conselleria, dos mesos després de l'engegada de les noves concessions del transport regular per carretera, actualment en procés de licitació. Els nous autobusos hauran de comptar amb els equipaments tecnològics necessaris per llegir les dues targetes, i els antics hauran d'adaptar-se.

Per a la renovació dels equipaments tarifaris, el Govern i Palma van signar un altre conveni el 12 de febrer de 2018, amb el qual el CTM es compromet a adquirir 200 màquines de bitllets i 400 validadores de targetes i a cedir-les gratuïtament a l'EMT de Palma. El subministrament dels equipaments està previst per aquest any.

L'alcalde de Palma ha valorat la "cooperació institucional" i la "corresponsabilitat" de les dues institucions i ha insistit que "el principal parada metro de una ciutat moderna i europea és la mobilitat sostenible". Noguera ha ressaltat també que "fer que el transport públic sigui més competitiu" és un "repte per trencar la dependència de la ciutat amb el cotxe".

Per la seva banda, el regidor Ferrer ha subratllat que les dues xarxes de transport "vivien d'esquena una d'una altra" i ha explicat que donar forma al conveni no ha estat "fàcil" per qüestions tècniques.

EL METRE I EL BUS A la UIB HAN GUANYAT 70.000 VIATGES DES DEL CANVI

En la presentació del conveni, Cort i el Govern també han fet balanç de la primera fase de la integració de sistemes de transport, amb la qual es podia utilitzar la targeta EMT en el metre a la UIB. Pons ha explicat que esperaven un "transvasament" de viatgers de la línia de bus al metre -que efectivament s'ha produït-, però en conjunt, en aquests cinc mesos les dues línies, la de metro i la de bus, sumen un increment de 69.787 bitllets venuts, una pujada del 8,8 per cent en la demanda.

En concret, des del 20 de setembre i fins a finals de febrer, 122.239 persones titulars de la targeta ciutadana de l'Ajuntament de Palma han agafat el metre. Els usuaris principals han estat els de perfil d'estudiants (29,66 per cent) i els que tenen el perfil de resident (24,36 per cent).

El nombre total de viatgers del metro de la UIB, incloent titulars de targeta ciutadana i de la targeta intermodal, en el període octubre-febrer ha estat de 503.795 usuaris, mentre que durant el mateix període de l'any passat va ser de 399.122 usuaris. Això representa 104.673 nous viatgers; és a dir, un increment del 26,23 per cent.

LES NOVES CONCESSIONS, "ABANS D'ACABAR LA LEGISLATURA"

A preguntes dels periodistes, el conseller Pons ha avançat que l'adjudicació de les noves concessions de transport regular per carretera de Mallorca seran "una realitat abans d'acabar la legislatura". Segons ha indicat, aquest mateix dilluns està convocada la mesa de contractació.

Per la seva banda, el director general de Mobilitat i Transports, Jaume Mateu, ha assenyalat que s'estan resolent els recursos interposats per tres de les empreses presentades i que el procés està ja "molt avançat".

A més, el conseller ha apuntat que les noves concessions inclouran la instal·lació de la maquinària per la inter-operació de les targetes EMT i TIB.