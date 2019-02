Els VTC hauran de treballar amb contractacions prèvies de 30 minuts i no podran cercar clients a la via pública

Publicado 21/2/2019 13:03:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

Els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a Balears hauran de treballar amb contractacions prèvies de 30 minuts i no podran circular per la via pública a la recerca de clients "de forma aleatòria", segons el decret llei pactat aquest dijous entre taxistes i conductors de VTC.

Pons ha fet aquestes declaracions en roda de premsa, on ha destacat el paper "mediador" de l'Executiu balear en aquesta qüestió i ha assenyalat que aquest decret llei es debatrà i votarà en el Consell de Govern del divendres perquè pugui ser remès al Parlament abans de la dissolució de la Càmera.