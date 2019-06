Emergències desactiva l'Índex de Gravetat 0 per rissaga a Menorca

Publicado 10/6/2019 10:33:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Emergències de Balears ha desactivat el matí d'aquest dilluns l'Índex de Gravetat 0 del Pla Meteobal per rissaga a Menorca, segons ha informat a través del seu compte de Twitter, en el qual comunica les actualitzacions dels avisos per meteorologia adversa.

Cal recordar que l'Índex es va activar aquest dissabte i l'emergència és classificada com a Gravetat 0 quan la informació meteorològica permet preveure la inminencia d'un fenomen meteorològic advers amb perill per a les persones i els béns i es correspon també amb fenòmens adversos observats que puguin considerar-se com a incidents locals menors i controlables per mitjà d'una resposta local ràpida, sense que es produeixin danys.