Endesa es reunirà la setmana vinent amb les administracions per tractar la reconversió a gas de la central de Maó

Publicado 16/1/2019 14:49:23 CET

MENORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Endesa s'ha compromès aquest dimecres a reunir-se la setmana vinent amb les administracions implicades amb la finalitat de tractar la possible reconversió a gas de la central elèctrica de Maó.

De fet, a instàncies del Govern, la companyia assegura que ha avaluat la viabilitat tècnica de les diferents alternatives per poder substituir el fuel pel gas a les instal·lacions.

Endesa ha presentat aquest matí el projecte d'adaptació medi ambiental de la central tèrmica de Maó que suposa la introducció d'un sistema d'injecció d'aigua desmineralitzada a les turbines per reduir la temperatura de combustió i, per tant, la formació d'òxids de nitrogen.

D'aquesta manera, la central s'adaptarà a les directives europees d'emissions i permetrà que segueixi funcionant més enllà de gener de 2020.

En aquesta línia, la companyia ha indicat que per complir el calendari que imposa la legislació vigent, la resta d'autoritzacions en curs de tramitació de les administracions autonòmiques, insulars i municipals haurien de ser efectives entre els mesos de gener i març d'aquest any com data límit.