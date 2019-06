Ensenyat no entén "de cap de les maneres" la decisió de MÉS que no pugui ser senador autonòmic

Publicado 27/6/2019 16:13:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha assenyalat aquest dijous que no entén "de cap de les maneres" la decisió de MÉS que no pugui ser senador autonòmic.

"Estic content que Fina Santiago hagi trobat una paraula per a dir com es troba perquè jo encara no l'he trobat", ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació, al que ha afegit: "Som candidats, hem passat un procés de primàries i una campanya i ara no entenc aquest canvi".

No obstant això, ha reconegut que és una decisió "legítima" i ha afirmat que com vol "molt al projecte", el seu "nivell de responsabilitat" és "molt més alt" que el seu orgull.

Per part seva, la diputada de MÉS per Mallorca i consellera en funcions de Serveis Socials, Fina Santiago, ja s'ha mostrat aquest matí "perplexa" davant la decisió presa per la seva formació que tant ella com Vicenç Vidal no puguin ser consellers i que Ensenyat no pugui ser senador autonòmic.

Davant els mitjans de comunicació en els passadissos del Parlament, Santiago ha dit que la decisió que qui hagi negociat el nou pacte progressista no pugui adoptar càrrecs en el Govern ha estat presa pels dos coordinadors del partit --Bel Busquets i Guillem Balboa--.

Santiago ha assenyalat que encara que li sembla un criteri de "ètica política encertada" s'ha d'avisar "abans" a "les persones que s'hagi manat a negociar".

Així mateix, la ecosobiranista ha destacat que aquesta és una decisió que encara no s'ha pres ja que hi ha part de l'Executiva que està d'acord i part que no.