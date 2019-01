Entra en vigor la reordenació dels aparcaments del carrer i la plaça de la Llonja que eliminarà fins a 17 places

Publicado 3/1/2019 11:21:31 CET

El decret que no permet estacionar al carrer i la plaça de la Llonja ha entrat en vigor aquest dijous 3 de gener com a part del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que és d'obligat compliment, i que comportarà l'eliminació d'entre 15 i 17 places d'aparcament.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat, com a alternativa, la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) ha ofert 20 bons de 24 hores en Antoni Maura a preus reduïts que s'han esgotat.

La reordenació d'aquest espai es basa que La Llonja és un dels principals exemples del gòtic civil mediterrani i mereix la mateixa protecció a nivell de conservació del patrimoni historicoartístic, tant l'edifici com el seu entorn.

El regidor de Mobilitat, Joan Ferrer, ha remarcat que "La Llonja és un Bé d'Interès Cultural declarat el 3 de juny de 1931" i per això "ha gaudit sempre de la màxima protecció per part dels poders públics i recentment ha estat restaurada per ser un punt de referència en el patrimoni de Palma".

Aquesta mesura eliminarà entre 15 i 17 places d'aparcament aproximadament i té com a objectiu "recuperar l'espai públic per a la ciutadania". D'aquesta manera, fins al proper dia 7 els controladors de l'àrea de Mobilitat informaran els residents de la nova mesura a peu de carrer.