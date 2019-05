Estaràs diu que "no és moment d'experiments" i demana no dividir el vot el 26 de maig

Publicado 24/5/2019 16:32:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Parlament Europeu, Rosa Estaràs, ha assegurat que els comicis del 26 de maig "no són moment d'experiments ni de mostrar-se feble davant el món" i ha demanat a l'electorat "votar amb el cap i no dividir el vot", segons ha informat el partit en una nota.

"Aquesta vegada ens juguem la nostra seguretat, no és moment d'experiments, no és moment de mostrar-nos febles davant el món, sinó que és moment de demostrar que estem i som més forts que mai", ha expressat Estaràs. A més, ha incidit en la importància de "no dividir el vot" ja que, segons ha sostingut, si es divideix "perd Europa".

Així mateix, la 'popular' s'ha referit a la transcendència dels comicis europeus. "Europa decideix l'aire que respirem, el menjar que mengem, les exportacions i importacions que fan fort als seus països, les oportunitats per als joves, per a tots", ha explicat.

REPTES

En referència al reptes en clau europea, Estaràs s'ha referit a la seguretat i, en concret, ha subratllat la importància de combatre el terrorisme així com la necessitat de crear una policia europea comuna o una nova llei de ciberatacs a la propera legislatura.

"La nostra llibertat, democràcia, justícia, pau i solidaritat està en joc i des del Partit Popular, com partit fundador d'Europa, com el partit més nombrós i pare de les decisions més importants de la història, seguirem treballant per blindar el que tant esforç ens ha costat aconseguir", ha resolt.