Estaràs remarca que el vot que es debat "no és d'esquerra o dreta" sinó de "democràcia sí o democràcia no"

Publicado 8/5/2019 13:48:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Maig (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PP al Parlament Europeu, Rosa Estaràs, ha explicat aquest dimarts que el vot que es debat per al proper 26 de maig "ja no és d'esquerra o dreta", sinó que passa per triar "democràcia sí, democràcia no. Llibertat sí, llibertat no. Tolerància i solidaritat sí, tolerància i solidaritat no".

En una tertúlia celebrada en El Ranxo Picadero a Palma, Estaràs ha reflexionat sobre "la credibilitat de promeses" sobre "problemes complexos que si fossin tan fàcils de resoldre, estarien resolts".

A més, l'eurodiputada ha incidit que el PP porta "gairebé 40 anys lluitant a Europa per drets i llibertats" que s'han adquirit gràcies a "un enorme treball dels partits constitucionalistes europeus, principalment el Grup Popular, qui encapçala la llista sent el partit més nombrós".

"Nosaltres a Europa treballem amb grups que decideixen sobre la base dels valors europeus i que defensen els principis que caracteritzen a la Unió: pau, tolerància, respecte i solidaritat", ha postulat.