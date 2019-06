Estaràs s'adhereix a l'intergrup de mars, rius, illes i zones costaneres del Parlament Europeu

Publicado 26/6/2019 12:21:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs s'ha tornat a adherir a l'intergrup 'Searica' -mars, rius, illes i zones costaneres-, del que va ser vicepresidenta durant la passada legislatura.

Segons ha informat el PP en una nota de premsa, Estaràs ha expressat la importància d'aquest grup per treballar "pels interessos de Balears des de l'Eurocambra", ja que l'organisme "garantirà que els problemes específics als quals s'enfronten les illes se segueixin tenint en compte en la Unió Europea".

L'intergrup treballa qüestions com la política marítima de la UE, la salut dels seus mars, la defensa dels recursos marins, el transport marítim, el reconeixement de les especificitats de les illes o les estratègies específiques per al Mediterrani o l'Atlàntic, entre altres matèries.

Des del PP han assegurat que l'eurodiputada balear "ja s'ha posat en marxa" per abordar temes com la connectivitat, innovació o la sostenibilitat, "amb la finalitat de guanyar en competitivitat i compensar els costos per insularitat".