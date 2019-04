EUIB acusa Joan Mesquida de "fomentar el tràfic d'influències" i diu que Cs està "minant la democràcia"

Publicado 8/4/2019 11:59:10 CET

Esquerra Unida de Balears (EUIB) ha acusat aquest dilluns al candidat de Cs al Congrés per Balears, Joan Mesquida, de fomentar "el tràfic d'influències" i ha acusat el partit d'estar "minant la democràcia" per no actuar en aquest tema.

Així s'ha expressat EUIB en un comunicat arran dels enregistraments sobre la relació entre Mesquida i l'empresari Bartolomé Cursach, unes converses recollides en el sumari de la macrocausa de corrupció que investiga l'empresari, el secret del qual es va alçar el setembre de 2017.

EUIB ha incidit que el tràfic d'influències és "un dels majors mals de la societat actual i dels principals motius que allunyen a la ciutadania de les institucions", al mateix temps que "augmenta el desencantament cap als valors democràtics que alhora generen un major desarrelament i pèrdua d'identificació".

Des d'EUIB han subratllat "el vincle inexistent entre les elits polítiques i la ciutadania" i han criticat "l'intercanvi de favors entre el mafiós Cursach i Joan Mesquida". Per això, la formació progressista ha instat la societat, els mitjans de comunicació, institucions i a la Junta Electoral a prendre mesures respecte d'aquest acte que es tradueix en un càncer per a l'evolució democràtica".

"El tràfic d'influències ha de ser un motiu de penalització en la nostra democràcia", ha advertit EUIB, que considera que Ciudadanos "hauria d'actuar per no continuar minant la democràcia", "cada vegada menys creïble per a la ciutadania que només es tradueix en abstenció".