EUIB assenyala que no han estat uns "bons" resultats però celebra tornar a les institucions

Publicado 28/5/2019 10:36:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) ha manifestat aquest dimarts que els resultats electorals no són "bons" però ha celebrat que "a nivell històric", és "molt important" que "per primera vegada" a Balears, l'esquerra pugui "governar durant dues legislatures consecutives". A més, considera que el fet que EUIB torni al Parlament després de vuit anys "serà una garantia" per a "combatre des de les institucions pels interessos reals de la ciutadania".

En un comunicat, han explicat que després de les eleccions "queda clar" que "sense el suport d'Unides Podem --coalició formada per EUIB i Podemos-- no podrà haver-hi un govern d'esquerra".

"La clau de la governabilitat està en nosaltres per a poder garantir una vida digna a la ciutadania, i condicionar al Govern a posicions més a l'esquerra perquè totes puguem aspirar a la ruta de canvi iniciada fa quatre anys", ha manifestat.