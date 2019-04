Europa Press i 'Diari de Mallorca' anuncien recurs davant el Suprem contra la decisió del TSJIB de no imputar Carrau

Publicado 4/4/2019 18:41:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Europa Press i 'Diari de Mallorca' i els periodistes Blanca Pou i Kiko Mestre han anunciat davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) la preparació d'un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem (TS) per la seva decisió de no admetre la querella contra el fiscal Anticorrupció Juan Carrau.

Els periodistes van presentar al desembre una querella contra el jutge Miguel Florit per ordenar la confiscació dels seus telèfons mòbils per investigar l'origen de notícies publicades sobre el 'cas Cursach'. Al febrer, van ampliar la querella al fiscal Anticorrupció Juan Carrau, al que qualifiquen d'"inductor" de les decisions del jutge.

Recentment, el TSJIB va resoldre un recurs del fiscal cap de Balears, Bartolomé Barceló, i va apartar a Carrau de la querella, presentada per prevaricació, intercepció il·legal de les comunicacions, vulneració del secret professional periodístic i delicte contra la intimitat.

La representació legal de l'agència de notícies i el periòdic mallorquí basarà el recurs en presumptes infraccions de llei i de preceptes constitucionals. En l'escrit anunciant la interposició del recurs, introdueixen les actuacions de Florit, així com els corresponents dictàmens de Carrau avalant les ordres del jutge, i assenyalen declaracions de policies nacionals que van manifestar que Carrau, l'estiu passat, estava "enfadat per l'aparició de notícies en premsa.

El fiscal Carrau està citat a declarar aquest dilluns com a testimoni per aquests fets, mentre que Florit ho farà com investigat. El dimarts compareixeran els dos periodistes i l'inspector cap de la Policia Nacional que va sol·licitar les mesures que posteriorment va dictar el jutge.