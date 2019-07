Una expedició científica recorrerà la costa del nord de Menorca per estudiar als cetacis

Publicado 22/7/2019 17:38:02 CET

Tècnics de WWF durant una expedició científica - WWF

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una expedició científica recorrerà del 2 al 16 d'agost la costa del nord de Menorca per estudiar el comportament dels cetacis.

Segons ha informat WWF en un comunicat, líder de l'expedició al costat de Tursiops, es tracta d'un dels punts del Mediterrani més desconeguts per als científics sobre l'estat de les poblacions de cetacis que habiten les seves aigües.

Espècies com el catxalot, el calderó, el rorcual o els dofins mulars, troben en aquestes aigües un hàbitat idoni per alimentar-se, reproduir-se o criar.

Segons WWF, el mar Mediterrani és una de les zones amb major biodiversitat del planeta, una riquesa que s'ha cercat protegir amb la creació de les dues àrees marines protegides més grans del Mediterrani: el Santuari de Pàlags (que comparteixen França, Mònaco i Itàlia) i el Corredor migratori de cetacis (en aigües espanyoles), gràcies al qual s'ha aconseguit paralitzar projectes d'extracció de petroli i gas que posen en perill la llar els cetacis.

No obstant això, segons els organitzadors de l'expedició "encara hi ha moltes incògnites sobre el seu comportament o l'impacte de les principals amenaces que enfronten com el soroll submarí, la contaminació per plàstics, el trànsit marítim i la pesca accidental".

Amb aquest propòsit neix la campanya de WWF i Tursiops que estudiarà les poblacions de cetacis al nord de Menorca, en una de les zones menys estudiades per la seva distància a la costa i on conflueixen tres jurisdiccions nacionals, la d'Itàlia, França i Espanya.

Des de WWF han comunicat que la informació obtinguda es compartirà amb altres grups d'investigació per aprofundir en el coneixement de la connectivitat entre poblacions i els seus hàbits migratoris.

"Aquest objectiu requereix d'una visió integral i de l'adopció de compromisos transacionales perquè arribin a bon terme", afirma Txema Brotons, director científic de Tursiops.