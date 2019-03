El expopular Juan Feliu s'uneix a Vox Calvià

Publicado 15/3/2019 10:36:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expopular Juan Feliu ha anunciat aquest divendres la seva incorporació a Vox Calvià ja que, segons ha declarat, actualment aquest projecte polític "és l'única alternativa que genera il·lusió".

Feliu, qui va deixar el PP a la fi del passat mes de febrer i és regidor no adscrit a l'Ajuntament de Calvià, ha assegurat que aquesta localitat mallorquina "necessita un projecte valent per a tornar a col·locar al municipi en primera línia econòmica, social i especialment turística".

"A Calvià s'ha de recuperar la relació oberta de l'Ajuntament amb els ciutadans que han estat els grans oblidats en els últims anys. És l'Ajuntament el que ha d'escoltar, atendre i servir al ciutadà i no a l'inrevés", ha declarat.

Per part seva, la coordinadora de Vox Calvià, Idoia Ribas, ha opinat que és "un gran honor" per al comitè local comptar amb la incorporació de Feliu, "per la seva preparació i experiència en la gestió municipal". "Sumem als millors a l'equip i és inevitable que els que pensem igual acabem junts", ha assenyalat.

A l'administració pública, Feliu ha estat inspector farmacèutic municipal i, a l'Ajuntament de Calvià, ha estat responsable de projectes de l'àrea de Vies i Obres de l'any 2005 al 2007, i de les àrees d'Activitats i Comerç de 2013 a 2015. Actualment treballa com a inspector en la Direcció General de Farmàcia de la Conselleria de Salut del Govern.