Una exposició al Pati de la Misericòrdia mostra els 130 anys de vida d'UGT a Espanya

L'exposició '130 anys de lluites i conquestes', que s'inaugurarà divendres que ve 19 de juliol al Pati de la Misericòrdia de Palma, mostrarà les fites laborals i socials aconseguits a Espanya pel sindicat UGT al llarg de la seva història.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, la mostra commemorativa ja s'ha exposat a les principals ciutats espanyoles, i ara es podrà visitar a la capital balear fins al 25 d'agost.

L'exposició està composta per vint panells, fotos, documents i vídeos en els quals es recullen els moments històrics més significatius en la lluita pels drets de la ciutadania des que Pablo Iglesias va fundar el primer sindicat del país a l'agost de 1888 a Barcelona.

Entre els assoliments de la classe treballadora retratats en aquesta exhibició estan la llei de descans dominical el 1904, la jornada de vuit hores aconseguida amb la vaga de l'estiu de 1917 després d'anys de protestes, així com la regulació del contracte de treball durant la República.

Ja a la Guerra Civil queda reflectida la resistència obrera, la clandestinitat, l'exili i la repressió franquista posterior. Després de la mort de Franco, UGT convoca vagues per donar resposta a les demandes de la classe treballadora.

En democràcia, durant la dècada dels vuitanta s'aconsegueix l'Estatut dels Treballadors, la llei de la jornada de les 40 hores i les vacances de 30 dies.

Així mateix, el final dels vuitanta i principis dels noranta està marcat per tres vagues generals contra la política econòmica i laboral del Govern de Felipe González.

Entre intervinguts i principis dels noranta UGT impulsa la llei de prevenció de riscos laborals, i llança la campanya per les 35 hores i pel control de les hores extres.

Posteriorment, el 2002, després de la presentació d'una ILP al Congrés per "esmenar la precarietat generada per la reforma laboral del PP", segons el sindicat, es convoca una nova vaga general enfront de les mesures restrictives de l'Executiu de José María Aznar.

El nou segle il·lumina la llei de dependència i la llei d'igualtat amb aportacions d'UGT, que, a més, es converteix en la primera organització sindical amb representació paritària en els seus òrgans d'adreça.

També es reflecteix la crisi econòmica iniciada el 2008, que va situar el sindicat en una posició de combat i per la qual es van organitzar nombroses protestes i tres vagues generals en poc menys de dos anys, entre setembre de 2010 i novembre de 2012.

Segons UGT, el sindicat s'ha estat mobilitzant per "aconseguir la recuperació de drets i llibertats, salaris, protecció social, pensions, serveis públics, així com per promoure la igualtat efectiva entre homes i dones, i acabar amb l'exclusió social de les persones LGTBI".

Finalment, la mostra també posa de manifest les últimes reformes en matèria laboral, com l'augment del salari mínim a 900 euros el 2019 en el conjunt espanyol.