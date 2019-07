FAPA recorda al Govern el seu compromís de destinar el 5% del PIB a Educació i demana un pressupost "suficient"

Publicado 10/7/2019 18:09:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca (FAPA) ha recordat aquest dimecres al Govern el compromís assumit per l'Executiu en l'anterior legislatura de destinar el 5 per cent del Producte Interior Brut (PIB) de Balears a Educació, a més de demanar un pressupost "suficient" al sector durant la present legislatura.

Així ho han expressat fonts de FAPA en declaracions a Europa Press en les quals han subratllat que no demanen una quantitat econòmica "fixa" destinada a Educació sinó un pressupost "suficient" per donar resposta a les necessitats existents. "És una qüestió política i serà el primer gran repte del futur Executiu, en aquesta legislatura s'ha d'aconseguir el finançament que l'educació necessita", han expressat en una nota.

Des de FAPA també han recordat que a l'anterior legislatura la cartera liderada per Martí March es va comprometre a incrementar fins al 5 per cent del PIB els recursos destinats a Educació, quantitat que rondaria els 1.300 milions d'euros. "És una quantitat que s'ha quedat obsoleta, ara són necessaris més de 1.300", han manifestat.

Sobre aquesta qüestió, FAPA s'ha referit a l'augment de població escolar, al dèficit d'infraestructures i a les majors necessitats d'atenció a la diversitat com a factors que incrementen les necessitats pressupostàries en Educació. A més, han reconegut que el finançament autonòmic queda "lluny" de les expectatives d'un finançament "just" per a Balears, per la qual cosa han recalcat la importància d'aconseguir un Règim Especial per a Balears (REB).

PACTE EDUCATIU "MÉS NECESSARI QUE MAI"

En un altre ordre de coses, FAPA ha ressaltat que un Pacte Educatiu entre la comunitat educatiu és "més necessari que mai" per transformar el sistema educatiu de forma "consensuada".

En aquest sentit, s'han referit a la necessitat d'aconseguir una Llei Educativa en Balears "de consens" que millori de forma "sostenible" les polítiques educatives amb la finalitat de guanyar estabilitat "per sobre d'interessos partidistes".

VISIÓ "A FUTUR" DE LES INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES

Des de FAPA han destacat també el treball realitzat en infraestructures educatives durant l'anterior legislatura i han ressenyat la necessitat de planificar les obres amb vista "al futur".

Sobre la gratuïtat de l'educació, la federació ha valorat la implantació del programa de reutilització de llibres, encara que el titllen "d'insuficient". A més, consideren que la implantació de les noves tecnologies és "positiva" encara que no pot recaure "sobre l'economia de les famílies".

Precisament han reclamat major participació de les famílies per a la consecució d'una educació "de qualitat" que aposti per la conciliació laboral.

Finalment, FAPA ha reconegut el treball dut a terme per la comissió tècnica de l'etapa educativa de 0-3 anys i han advocat per la seva gratuïtat, a més d'apostar per una distribució "equilibrada" de l'alumnat amb necessitats especials per fer "efectiva" la inclusió de la diversitat a les aules.