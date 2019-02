El far de la Mola de Formentera acollirà unes jornades de portes obertes que començaran el dissabte

Publicado 1/2/2019 17:36:54 CET

FORMENTERA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El far de la Mola de Formentera acollirà unes jornades de portes obertes que començaran dissabte que ve, segons ha informat el Consell Insular en un comunicat.

Durant aquest mes, els dissabtes i diumenges de 10.00 a 15.00 hores, el far s'obrirà al públic perquè tot el poble, així com els visitants que ho desitgin puguin veure la rehabilitació que s'ha dut a terme, ha declarat la consellera insular de Cultura, Susana Labrador.

L'entrada serà gratuïta i s'han editat tríptics informatius sobre la història del far i els treballs executats al futur espai cultural.

Segons la consellera, el projecte ha consistit en la rehabilitació de la planta baixa i de la façana per adequar aquest element d'alt valor patrimonial a usos culturals, sempre mantenint la seva protecció.

Al març es finalitzarà el projecte museogràfic que s'instal·larà en el far i que podrà estar instal·lat abans de la temporada.

Així, a la planta baixa es crearà un espai per acollir un centre d'interpretació del far de la Mola i d'altres fars de Formentera. També mostrarà material sobre la relació de l'illa amb el mar o la pesca i sobre la història marítima de Formentera.

En la planta baixa es crearà un espai polivalent per a actes culturals i a la zona exterior hi haurà un altre pati on es podran realitzar activitats.