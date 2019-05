La FEHM llança una guia de bones pràctiques en RSC que inclou la implantació de compromisos en matèria territorial

Publicado 28/5/2019 14:44:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca ha presentat aquest dimarts la 'Guia de Bones Pràctiques en Responsabilitat Social Corporativa (RSC)', una eina per divulgar bones pràctiques en les empreses del sector que, entre d'altres, inclou la implantació de compromisos en matèria territorial, segons ha informat l'entitat en una nota.

"Hi ha un convenciment real, global i integral, no només de les empreses que formen part de la FEHM sinó també a nivell social i col·lectiu, que aquest és un camí que s'ha de recórrer, no té volta enrere i cadascun en la mesura de les seves possibilitats anirà implantant i manifestant el seu compromís amb el territori i amb la societat", ha declarat la vicepresidenta executiva de la FEHM, María José Aguiló.

Sobre la guia, Aguiló ha sostingut que inclou els "primers passos" en matèria de sostenibilitat "social, econòmica i mediambiental" ja que l'objectiu és que empreses i grups d'interès repliquin i implementin les bones pràctiques.

"En els últims anys hem vist com s'ha anat materialitzant un treball que ja es venia desenvolupant i se li ha donat forma emparat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)", ha detallat sobre la qüestió.

Des de la FEHM han explicat que la guia sorgeix després de la jornada 'Coneix, Actua, Transforma', sobre la capacitat transformadora de la RSC en el sector hoteler de Mallorca, el propòsit del qual va ser conèixer pràctiques en RSC, actuar en conseqüència i transformar "per comentar un turisme sostenible i responsable" a l'Illa.

La guia s'ha editat en format tradicional i digital i s'enviarà a cada establiment associat a la FEHM, a més d'estar disponible a la pàgina web de la Federació.