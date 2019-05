Feina a l'Administració per als joves titulats en estudis superiors, entre els "compromisos" del PSIB

Publicado 2/5/2019 13:48:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Govern, Francina Armengol, ha presentat aquest dijous el programa electoral socialista per als propers comicis autonòmics del 26 de maig, en el qual es proposen 144 "compromisos" com, per exemple, "garantir un treball de sis mesos a l'administració als joves amb Formació Professional superior o estudis universitaris que, després d'un any d'haver-se titulat, no hagin obtingut feina al seu camp".

Així ho ha explicat en roda de premsa on, en aquest sentit, ha apuntat que és "una qüestió de justícia social" perquè, "massa vegades, els joves es veuen sense opció a entrar al mercat" i, així mateix, ha explicat que un altre "compromís" és "reclamar en un nou model de finançament més competitiu i també completar el Règim Especial per a Balears (REB) amb el paquet de mesures fiscals". "Amb el Govern central de Pedro Sánchez i el d'aquí socialista serà realitat en poc", ha asseverat.

Més concretament, sobre el model de fiscalitat, proposen que "qui menys contamini, menys pagui", mantenir l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), "implementar estímuls i desgravaments fiscals encaminats a donar resposta als reptes d'accés a l'habitatge, conciliació laboral i familiar, entre altres" i, també, "estar al costat de les empreses que promoguin la innovació, l'ocupació de qualitat i la cultura".

A més, també ha explicat el "compromís de desenvolupament sostenible", que és el que comença el programa, que "adopta una nova dimensió", ja que, "en saber que hi ha conseqüències inevitables", la qüestió és "frenar l'escalfament global i, alhora, preparar-se per als efectes que pugui tenir". "El futur de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera ha de ser sostenible o no serà", ha apuntat.

En aquest sentit, durant els propers quatre anys s'afavorirà la inversió pública i privada de 300 milions d'euros per desenvolupar nous parcs fotovoltaics i instal·lacions d'autoconsum i es fomentarà l'ús del cotxe elèctric amb una deducció de l'IRPF i l'ampliació de la xarxa elèctrica de recarrega.

EDUCACIÓ

D'altra banda, en matèria d'educació ha sostingut que el seu "compromís" és que s'incorpori l'educació de 0 a 3 anys en el sistema universal i que sigui gratuïta, "tal com ja es desenvolupa en el segon cicle de 3 a 6 anys", i també oferir la gratuïtat d'activitats extraescolars de reforç educatiu i esportives per a famílies amb una renda conjunta de menys de 28.000 euros.

Pel que fa a estudis superiors, volen augmentar l'oferta de formació dual en l'àmbit educatiu i ocupacional i, "per tenir una universitat a l'abast de tots", reforçar el sistema de beques i ajudes als estudiants per "afavorir la igualtat d'oportunitats". "Reduirem de forma gradual i per nivells de renda les taxes universitàries, fins a arribar a la gratuïtat del primer any de matrícula dels grans públics", ha afegit Armengol.

HABITATGE I MOBILITAT

Un altre dels pilars del programa socialista és l'accés a l'habitatge, la candidata al Govern ha reconegut que "és un problema per a moltíssima gent" i, per tant, ha subratllat que prendran "mesures extraordinàries per convertir l'habitatge en el cinquè pilar de l'Estat del Benestar, al nivell de l'educació, la sanitat, l'atenció a la dependència i les pensions".

Pel que fa a la mobilitat, Armengol també ha assegurat que "la milloraran amb una aposta que massa vegades s'ha vist frustrada pels canvis de govern cap a la dreta, amb el transport públic modern i sostenible que mereixem, millorant les rutes d'autobús en freqüències i horaris, integrant totes les xarxes públiques de transport i estenent tota la nostra xarxa de metro i tramvia per portar-la a Son Espases, a l'aeroport i a tota la badia de Palma, per allargar-la fins al Llevant mallorquí i fins a Alcúdia".

PROGRAMA FEMINISTA

Armengol ha explicat que el programa "es defineix com a feminista" i ho contempla com a "eix transversal de les 144 propostes i en el bloc específic d'igualtat". Sobre aquest ha apuntat que es plantegen "solucions per estar a l'altura del que es demana cada 8M" perquè aquesta societat vol "unes illes on sentir-se segures, ser lliures, ser iguals, unes illes feministes".

En termes més generals, Armengol ha dit que aquest programa "ha nascut com van néixer els millors projectes d'aquestes illes, amb l'aportació dels ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, sempre donant resposta als problemes presents des de la perspectiva del compromís amb aquesta societat i amb el nostre futur".

En aquest sentit, la candidata socialista ha recordat que les propostes han sortit de "un procés obert" del PSIB, en el qual "han participat ciutadans i més de 140 associacions i plataformes que s'agrupen en sindicats, en moviments veïnals, ecologistes, feministes, en col·lectius sectorials i patronals".

"D'aquest diàleg surten aquestes 144 solucions per a les nostres quatre illes i els propers quatre anys", ha definit Armengol, qui també ha instat la mobilització de l'electorat per "seguir avançat i no fer ni un pas enrere".

Finalment, Armengol ha volgut recordar que, "quan van arribar al Govern", "es van trobar amb una situació de crispació en tots els àmbits, amb retallades i una mirada curta" i, per aquest motiu, ha advocat per "seguir amb les polítiques socials, que posen al centre a les persones".