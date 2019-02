Fina Santiago defensa la inserció laboral de persones amb discapacitat per crear "una societat inclusiva"

Publicado 21/2/2019 16:36:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha assistit aquest dijous a la Fira d'ocupació i persones amb discapacitat organitzada per l'associació balear de persones amb discapacitat física, Asprom, i ha defensat la inserció laboral de persones amb discapacitat per crear "una societat inclusiva".

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, Santiago ha assenyalat que "les empreses han de ser artífexs i implicar-se en la cultura del canvi si es vol avançar cap a una societat més inclusiva".

També en aquest sentit, ha afirmat que la incorporació de les clàusules socials en les contractacions amb el Govern ha fet que es reservi un 3 per cent de la contractació a empreses d'inserció i centres especials d'ocupació i s'afavoreixin les mesures de responsabilitat social corporativa en les empreses.

D'altra banda, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha engegat nous serveis i espais dirigits a les persones amb discapacitat, com és el servei públic d'acompanyament a persones amb discapacitat física, que ofereix més de 14.000 hores d'intervenció anuals per ajudar l'usuari a desenvolupar activitats de la vida diària, i s'ha obert a Eivissa el primer espai residencial per a persones amb discapacitat física, amb 11 places en la residència Can Raspalls.

A Formentera, també per primera vegada, els usuaris ja no s'han hagut de desplaçar a Eivissa per fer les valoracions de la discapacitat, ja que l'equip d'aquest servei s'ha fet itinerant i es trasllada fins a Formentera per atendre als usuaris allà mateix.

En relació a la inclusió social i d'integració de persones amb risc social mitjançant l'esport, s'ha obert juntament amb la Conselleria de Cultura i Esports una línia d'ajudes de 100.000 euros per proporcionar material esportiu als col·lectius (entitats, clubs esportius i particulars) d'esportistes amb discapacitat que estiguin necessitats de material específic per a esport adaptat.

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació també ha dissenyat i impulsat una campanya informativa sobre l'aparcament responsable i respectuós amb les reserves per a les persones amb discapacitat.

D'altra banda, s'han augmentat el 35 per cent les sessions d'atenció primerenca, amb més de 40.000 hores, i s'ha concertat el servei amb les entitats del tercer sector social per un període de tres anys.