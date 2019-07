Finalitza el programa d'inserció laboral SOIB Visibles 2018 que ha contractat 73 persones

Publicado 12/7/2019 17:32:37 CET

El programa d'inserció laboral 'SOIB Visibles 2018', finançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, ha finalitzat aquest divendres, ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat.

Concretament, ha finalitzat la segona fase del programa mitjançant el qual 32 persones han treballat a les diferents àrees del Consistorop durant els últims sis mesos. Entre les dues fases s'ha contractat 73 persones.

L'alcalde de Palma, José Hila, i el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo A. Romero i el director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, en l'acte de clausura han agraït el treball desenvolupat els últims mesos i han desitjat als participants que aquesta experiència els ajudi a reincorporar-se al mercat laboral.

Hila ha destacat que el programa serveix "millorar l'autoestima i la confiança" i, així mateix, ha remarcat la importància de les col·laboracions i "el bon treball" entre les administracions per poder dur a terme programes com a aquest.

Per la seva banda, Pou ha destacat del programa que "més del 40 per cent de les persones que acaben els programes SOIB Formació i Ocupació en un any tenen treball" i ha agraït el treball per part de l'Ajuntament, ja que "sense aquest els projectes no podrien tirar endavant".

'SOIB Visibles 2018' és un programa que vol millorar l'entrada al món laboral de les persones treballadores de més edat, prioritàriament majors de 45 anys, aturats de llarga durada i preferentment sense prestacions o subsidi d'atur.

El pressupost total d'aquest programa ha estat de 853.207,40 euros, dels quals 740.621,88 euros eren a càrrec del SOIB i 112.585,52 euros a càrrec de PalmaActiva.

Les 73 persones contractades gràcies a 'SOIB Visibles 2018' han fet treball de peó de manteniment (24), auxiliar informador (14), auxiliar administratiu (10), peó de jardineria (8), peó de pintura (7); oficial de manteniment (3), oficial pintor (3), oficial de jardineria (2) i administratiu (2).