El fiscal manté la petició de 15 anys de presó per a l'acusat d'incendiar l'habitatge d'un conegut a Menorca

Publicado 19/2/2019 16:26:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal ha mantingut aquest dimarts la seva petició de 15 anys de presó per a l'acusat d'incendiar l'habitatge d'un conegut a Menorca després de discutir amb ell per una bicicleta, mentre que la defensa ha demanat l'absolució per considerar que no hi ha proves suficients per condemnar-lo.

En el torn d'última paraula en el judici celebrat en l'Audiència Provincial, l'acusat ha defensat que és innocent de l'incendi -si bé ha reconegut que va agredir la víctima- i, respecte a les proves contra ell, ha suggerit que tot pot ser "un muntatge" previst pels veïns.

EL FISCAL CONSIDERA ÀMPLIAMENT ACREDITADA L'AUTORIA

Durant el seu informe, el fiscal ha considerat que l'autoria de l'incendi ha quedat àmpliament acreditada pels testimonis, que si bé no coneixien a l'acusat, han coincidit que la persona que va agredir la víctima va ser la mateixa que va calar foc a la porta.

A més, ha defensat que hi ha contradiccions en el testimoniatge de l'acusat -que davant la Policia va negar haver copejat a la víctima i en el judici ho ha admès-.

Pel que fa a la gravetat dels fets, la Fiscalia ha sostingut que l'ús de gasolina demostra que hi havia intenció de provocar "un incendi gran" i perillós, perquè a la casa hi havia tres persones que podrien estar dormint -els fets van tenir lloc de nit- i la porta era l'única sortida. En aquesta línia, el fiscal ha dit que de no haver ajudat els veïns a apagar el foc, l'incendi podria haver consumit la casa. "El perill era evident i manifest", ha remarcat.

El fiscal també ha argumentat que aquest acte no va ser fruit d'un arravatament perquè l'acusat va abandonar el lloc i va tornar més tard. Per això, ha conclòs que es tracta de fets greus que han de ser castigats amb una pena no mínima, sinó elevada".

LA DEFENSA CREU QUE NO HI HA SUFICIENTS PROVES

Per la seva banda, l'advocat defensor ha demanat l'absolució per considerar que no hi ha suficients proves per condemnar al jove. La defensa ha acusat els testimonis de "mentir" i ha avisat que estan en joc "molts anys de presó".

Igualment, el lletrat ha rebutjat les tesis de Fiscalia sobre la perillositat del foc al·legant que els danys es van limitar a una porta i el cost de la reparació va ser de 400 euros, la qual cosa "no es pot considerar de risc". També ha incidit que el foc solament va afectar a la part exterior de l'habitatge.

Finalment, l'acusat ha fet ús del seu dret a l'última paraula assegurant que diria "la veritat" i s'ha declarat "innocent del delicte d'incendi". Ha sostingut que al moment dels fets estava a la seva casa dormint i ha suggerit que tot pot ser un "muntatge" previst pels veïns -un d'ells va gravar en vídeo l'incendi-. "Potser són els veïns que es portaven malament", ha dit.

En el judici, l'acusat, un jove de 28 anys, ha declarat que va ser a la casa de la víctima, que va discutir amb ell, li va pegar i que després va marxar. El jove ha incidit que diverses persones van veure l'agressió, però ha negat que tornés 20 minuts més tard i incendiés l'habitatge. "No sóc el perfil d'un piròman, tots els meus delictes són de lesions", ha dit el jove, recalcant que treballa de porter en una discoteca.

En canvi, la víctima ha insistit a incriminar-li i ha assegurat que li va dir "no vols sortir, doncs ara sortiràs" i "Ja veuràs" abans de calar foc a la porta de la casa.

El judici ha quedat vist per a sentència.