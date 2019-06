La Fiscalia acusa de "terrorisme íntim" a un acusat de maltractaments i manté la seva petició de 21 anys de presó

Publicado 31/5/2019 13:35:27 CET

Acusat: "Als 50 anys, les meves mans són verges d'haver pegat a ningú"

PALMA DE MALLORCA, 31 Maig (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha mantingut aquest divendres la seva petició de 21 anys de presó a un home acusat de maltractaments continuats a la seva exdona i fills i l'acusa d'haver comès "terrorisme íntim", aquell que, tal com ha especificat, "ocorre de portes per dins i que no es deixa transcendir cap a fora".

En l'última sessió d'aquest judici, que s'ha celebrat durant tota la setmana en l'Audiència Provincial de Balears, la representant del Ministeri Fiscal ha elevat les seves conclusions a definitives i ha explicat que, en la seva opinió, les víctimes han sofert "una situació de dominació" en un "ambient hostil i terrorífic".

La Fiscalia considera que els fets es van produir almenys entre 2003 i 2017. En aquest sentit, l'exdona de l'acusat va relatar durant la seva declaració que la primera agressió hauria tingut lloc quan estava embarassada del seu fill petit. Segons va indicar, li va clavar un penjador en la cama.

L'advocat de la família, Salvador Perera, s'ha expressat en un sentit similar i també ha elevat les seves conclusions a definitives. Li demana 26 anys de presó.

Durant la presentació del seu informe final, ha destacat que la família "ha sofert més de 20 anys de por i angoixa". "Els fills no han conegut res més", ha lamentat per després destacar la figura de la seva mare, "una dona lluitadora que ha intentat treure'ls cap endavant" i censurar també que "els han robat part de la seva vida".

Per fixar la seva posició, també ha recordat les conclusions de la psicòloga que va portar el cas des que es va interposar la denúncia. Aquesta va dir que li resultava "impossible" que les víctimes haguessin mantingut "una simulació tan perllongada en el temps".

No obstant això, l'advocada de l'acusat, que té 50 anys, ha demanat l'absolució perquè considera que "no hi ha prova de càrrec" i ha tret a col·lació una denúncia anterior que va presentar l'exdona del seu client. En aquesta, acusava un veí per haver-li agredit i haver-la amenaçat de mort. Segons ha dit, aquesta denúncia va acabar arxivada.

"En la causa que ens ocupa es denuncien fets similars, tots comesos en la més estricta intimitat, on no hi ha testimonis que puguin corroborar-los", ha dit per després afegir que dóna per acreditat que la víctima "estén a engrandir els problemes".

En aquesta última jornada també ha declarat una psicòloga forense proposada per la defensa. Ha assegurat que en les entrevistes amb l'acusat no ha detectat "cap" dels trets que s'atribueixen als maltractadors. "Els majors indicadors que he trobat són d'estrès i frustració i estan relacionats amb el seu ingrés a la presó i amb la creença que hi ha un complot contra ell", ha dit.

L'acusat, en el seu últim torn de paraula, ha jurat "davant Déu" que les seves mans "són verges als 50 anys d'haver pegat a ningú". "No han pegat a cap home, dona, nen o animal", ha dit.

Respecte al delicte d'abusos sexuals, tant la Fiscalia com l'acusació particular consideren que el pare, "en l'àmbit de la dominació", s'aprofitava dels fills i els sotmetia "a vexacions humiliants en contra de la seva llibertat sexual". Segons van explicar els dos germans, mentre feien alguna tasca domèstica els agarrava per sorpresa del cul o dels genitals. "Ens deia que això era seu i que podia fer el que volgués", van explicar.

Un d'ells, a més, va assegurar que estava convençut que els quedava el temps de vida que el seu pare trigués a sortir de la presó i els trobés. Els dos fills van relatar que la "por i el terror" eren "constants" i van explicar que insultava i humiliava tant a ells com a la seva mare. Segons van afirmar, els amenaçava fins i tot amb matar-los a ells, després a la seva mare perquè "sofrís més" i que, després, calaria foc la casa i ell es penjaria del garatge.

Pel seu costat, en el seu últim torn de paraula, el processament ha assegurat que "mai" ha tocat "els genitals" als seus fills ni a cap persona que no fos la seva dona. "Si és possible, em vull sotmetre a un sistema mecànic o químic perquè es vegi que no menteixo", ha remarcat.

L'ACUSAT ASSEGURA QUE ÉS UN "COMPLOT" PER ACONSEGUIR DINERS

En la seva opinió, la denúncia té a veure amb un "complot" per aconseguir una "compensació econòmica i poder vendre la casa", ja que segons ha dit, va arribar un moment en què "no podien mantenir el mateix ritme de vida" que s'havien acostumat a dur.

En la primera jornada del judici, l'home va mantenir aquesta mateixa posició i va negar els fets. Així, va assegurar que la denúncia --per la qual porta des de gener de 2018 a la presó-- es deu a motius econòmics. "La meva exdona vol diners per pagar la universitat dels nostres fills", va afirmar.

En termes generals, l'acusat va negar totes les acusacions. "Mai en la vida", va repetir com a resposta en les vàries ocasions en les quals va ser preguntat tant per si els havia amenaçat, sotmès a maltractaments o abusos.

Per la seva banda, la seva exdona va relatar diferents episodis violents. Entre d'altres, va explicar que la va arribar a amenaçar amb un ganivet i que, si en aquest moment, no haguessin estat els seus fills "no estaria viva". "El físic era dolent, però la por i la tristesa eren el pitjor", va manifestar.