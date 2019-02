Fiscalia demana tres mesos de presó per a dos acusats d'estafar 100.000 euros amb la federació balear de LGTB

Publicado 26/2/2019 16:45:13 CET

Han reconegut els fets però no han arribat a un acord amb l'acusació particular

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri Fiscal ha sol·licitat aquest dimarts una pena de tres mesos de presó per a cadascun dels dos exresponsables de la Federació Balear d'Associacions de Lesbianes, Gais, Transsexual i Bisexuales per usar aquesta plataforma per estafar al Govern gairebé 100.000 euros. Els fets van ocórrer entre 2009 i 2010.

Durant el judici, que ha tingut lloc en la Secció Segona de l'Audiència Provincial i ha quedat vist per a sentència, els acusats han acceptat els fets i s'han conformat amb la pena sol·licitada per la Fiscalia, que inclou pagar uns 28.000 euros, dels quals ja han abonat al voltant de 10.000 euros.

No obstant això, l'acusació particular no s'ha adherit a l'acord i ha mantingut la seva sol·licitud de sis anys de pena de presó.

Els acusats han acceptat que van pactar amb la Conselleria d'Assumptes Socials un projecte sobre intervenció psicosocial amb dones i transsexual treballadores del sexe aprovat per prop de 100.000 euros i que "mai" van utilitzar aquests diners per desenvolupar tal fi i ho van incorporar al seu patrimoni personal.

En concret, el projecte va ser aprovat per 99.586 euros --66.300 imputables en 2009 i 33.100 en 2010--. Havia de justificar-se amb una memòria que mai es va arribar a presentar a pesar que van rebre la subvenció tant el primer any com el segon.